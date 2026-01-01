FİNANS

Maliyet hesabı başladı! Ankara'dan emekli için haber: 'Çok iddialı söylüyorum'

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü kulağı artık 5 Ocak Pazartesi saat 10.00'da. 2026'da ne kadar maaş alacağını öğrenmek için Pazartesi gününü bekleyenler için uzman isimlerden açıklamalar geliyor. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, "Çok iddialı konuşuyorum" deyip zam oranlarını açıkladı. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

17 milyon emekli 4 milyondan fazla memur Pazartesi gününü bekliyor. Aralık enflasyonunun açıklanması ile beraber 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi 2026 zamlarını öğrenecek. Memur ve memur emeklisinin aylıklarına, toplu sözleşme kapsamında yapılan zamma ilave 6 aylık enflasyon farkı ilave edilecek.

5 aylık enflasyon farkına göre emeklilerin yüzde 11,21, memurların ise yüzde 17,55 oranında zammı kesinleşmişti. Piyasa Katılımcılar Anketi'nin tahminine göre Aralık enflasyonu yüzde 1,08 olursa SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zam oranı yüzde 12,41 olacak.

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklisinin ise zam oranı ise enflasyon farkının eklenmesiyle yüzde 18,7 ile yüzde 20,5 arasında değişecek. Beklenen enflasyon rakamlarına göre en düşük derece memur maaşı ise 62 bin 456 TL olacak.

SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında emekli ve memur zammı için önemli açıklamada bulundu. Karakaş, "TÜİK'in açıklayacağı enflasyon ben çok iddialı bir şekilde söylüyorum yüzde 1'in altında gelecek. TÜİK'in açıklayacağı rakamı yüzde 0.80 ile yüzde 0.90 arasında beklediğimi rahatlıkla söyleyebilirim" sözlerini kullandı.
"RAKAMI İYİCE DARALTTIM"

Karakaş, yüzde 0.71'e kadar düşebileceğini kaydederek, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 12 ile yüzde 13 arasında bir rakam beklediğimi söylüyordum. Şimdi ben bu rakamı iyice daralttım. Yüzde 12.10'la en fazla yüzde 12.28 olabilir böyle bir rakam" dedi.
KULİSLERDE KONUŞULUYOR

"Ankara'da konuşulan..." diyerek memur ve emekli için zam oranı veren Karakaş, cümlelerini şu şekilde sürdürdü:

"Açlık sınırının yüzde 56'sına kadar gerileyen bir emekli maaşı var. Yani en düşük emekli maaşı ile karnını doyurması için açlık sınırını yakalaması için yüzde 44 oranında zam gelmesi gerekiyor; 16 bin 881 TL'lik taban için. Şimdi dolayısıyla Ankara'da konuşulan bizim edindiğimiz kritik bilgilerinden 20 bin TL'nin altında bir rakam çok büyük tepkilere yol açacağı konuşuluyor. En azından bu psikolojik sınır olan 20 bin TL'nin altında bir rakamın olmaması yönünde duyumlarımız var"
"BÜYÜK MÜJDELER VERMEK İSTERDİM"

Karakaş, canlı yayında seyyanen zam ile ilgili de, "Ben hiçbir zaman umut tüccarlığı yapmıyorum. Ocak ayında seyyanen zam kesinlikle olmayacak. Refah payı da verilmeyecek. Ben çok net bir şekilde konuşuyorum. Çok büyük müjdeler vermek isterdim emeklilerimize. 6 aylık enflasyon rakamı ne kadarsa aynen maaşlarına yansıyacak. Sadece taban maaşın 20.000 TL gibi olma durumu var. Bunun için de şu anda maliyet hesabı yapılıyor. Hazine için maliye maliyet hesabı yapılıyor. O da devletin bütçesinden aktarılmak suretiyle olacak" deyip sözlerini noktaladı.

