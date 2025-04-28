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Marka marka ifşa edildi! Bakanlık yeni listeyi yayınladı 'Gıdada kullanımına izin verilmeyen...' Her sofraya gelen ürünlerde çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar ile Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listeleriyle gıdada yapılan sahtekarlıkları marka marka, ürün ürün ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak yayımlanan listede bitkisel karışımlı macundan, bitkisel kapsüle, peynirden toz bibere, sıvı yağdan zeytinyağına, baldan kekik ve antep fıstığına kadar çok sayıda ürün yer aldı. Bakanlık tespit edilen uygunsuzlukları da açıkladı.

Marka marka ifşa edildi! Bakanlık yeni listeyi yayınladı 'Gıdada kullanımına izin verilmeyen...' Her sofraya gelen ürünlerde çıktı
Hande Dağ

Gıda sahtekarlıkları devam ederken Tarım ve Orman Bakanlığı da yayınladığı listelerle bu uygunsuzlukları kamuoyuna duyurmayı sürdürüyor. Hileli gıdalar bir bir ifşa edilirken yayınlanan listelere yeni ürünler ve markalar da eklendi.

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İÇİNDE GIDADA KULLANIMINA İZİN VERİLEMEYEN BOYA ÇIKTI

Bakanlığın yayınladığı 28 Nisan tarihli "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde 5 yeni ürün ve marka yer aldı. Buna göre; bitkisel karışımlı macun ürününde uygunsuzluk olarak 'ilaç etken maddesi tespiti' belirtildi. Bitkisel kapsül ürününde de ilaç etken maddesi tespit edilirken hallomi mişelle peynir ürününde natamisin tespit edildi.

Bir tatlı biber ürününde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya çıkarken yemeklik karışım sıvı yağda da gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti yapıldı.

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KIRMIZI TATLI TOZ BİBERDE DOMATES TESPİT EDİLDİ

Öte yandan "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinin 'Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi' bölümünde peynirden antep fıstığına, kekikten bala, zeytinyağından toz bibere kadar çok sayıda ürün yer aldı.

Firma adı ve markalarıyla duyurulan ürünlerde, tespit edilen uygunsuzluklar tek tek açıklandı. Buna göre; 'tam yağlı kaşar peyniri'nde % yağ oranının düşük olması, bitkisel yağ tespiti ve nişasta tespiti gibi uygunsuzluklar belirlenirken toz antep fıstığında da yer fıstığı ve gıda boyası çıktı. Kekikte yabancı madde tespit edilirken kırmızı tatlı toz biberde de domates çıktı.

Süzme çiçek balında taklit veya tağşiş tespiti yapılırken zeytinyağında tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi. Tereyağında da bitkisel yağ tespiti yapıldı.

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"Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinin 'Temel özelliği etkileyen içerik eksikliği' bölümünde ise şu ürünler yer aldı:

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit Tağşiş Gıda Listesi
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