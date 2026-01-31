FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Marketlerde 41 ürünün 33’ü zamlandı! En çok zamlanan ürün...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocakta markette 41 ürünün 33'ünde fiyat artışı, 7'sinde ise fiyat azalışı görüldüğünü bildirdi. En çok zamlanan ürün belli oldu. İşte detaylar...

Marketlerde 41 ürünün 33’ü zamlandı! En çok zamlanan ürün...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar açıklamasında, ocak ayı üretici ve market fiyatları ile girdi maliyetlerindeki değişime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ocakta üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 278,1 ile havuçta görüldüğünü belirten Bayraktar, havuçtaki fiyat farkını yüzde 275,8 ile maydanozun, yüzde 229,8 ile pırasanın, yüzde 225,7 ile marulun takip ettiğini, havuç ve maydanozun 3,8 kat, pırasa ve marulun ise 3,3 kat fazlaya satıldığını bildirdi.

Marketlerde 41 ürünün 33’ü zamlandı! En çok zamlanan ürün... 1

ÜRETİCİDE 10.5 TL, MARKETTE 39.7 TL

Bayraktar, üreticide 10 lira 50 kuruş olan havucun markette 39 lira 70 kuruşa, 5 lira 57 kuruş olan maydanozun 20 lira 92 kuruşa, 13 lira 53 kuruş olan pırasanın 44 lira 64 kuruşa, 10 lira 87 kuruş olan marulun 35 lira 39 kuruşa satıldığını aktardı.

Ocakta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlere ilişkin bilgi veren Bayraktar, şöyle konuştu:

"Fiyatı en fazla düşen ürün markette kuru fasulye, üreticide ise pırasa oldu. Ocakta markette 41 ürünün 33'ünde fiyat artışı, 7'sinde ise fiyat azalışı görüldü. Bir üründe ise fiyat değişimi görülmedi. Söz konusu ayda markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 67,2 ile kabak oldu. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 54,1 ile sivribiber, yüzde 48,5 ile patlıcan, yüzde 41,7 ile salatalık takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 14,6 ile kuru fasulye oldu. Kuru fasulyedeki fiyat düşüşünü yüzde 9,4 ile pırasa, yüzde 5,7 ile portakal, yüzde 5 ile patates izledi."

Marketlerde 41 ürünün 33’ü zamlandı! En çok zamlanan ürün... 2

EN ÇOK PIRASA UCUZLADI!

Bayraktar, ocakta üreticide 33 ürünün 19'unda fiyat artışı olurken 6'sında fiyat düşüşü görüldüğünü, 8 üründe ise fiyat değişimi olmadığını kaydetti.

Üreticide en çok fiyat düşüşünün yüzde 11 ile pırasada görüldüğüne işaret eden Bayraktar, "Pırasadaki fiyat düşüşünü yüzde 7 ile yumurta, yüzde 4,4 ile karnabahar, yüzde 2,3 ile zeytinyağı izledi. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 179,2 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 119,7 ile sivribiber, yüzde 118,8 ile salatalık, yüzde 100,5 ile patlıcan takip etti." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, seralarda güzlük sezonunun bittiğini belirterek, baharlık sezon için dikimlerin yapıldığını bildirdi.

Bu geçiş döneminde yeni dikilen ürünlerin henüz hasat olgunluğuna gelmediğinden kabak, sivri biber, salatalık, patlıcan ve domateste arzın azaldığını ve fiyatların yükseldiğini vurgulayan Bayraktar, "Bu ürün grubunda arzı azaltan bir diğer husus da havaların soğuk olması nedeniyle birim alandan alınan verimin düşmesidir. Ocak ayının son haftasında Antalya başta olmak üzere Mersin ve Muğla gibi kıyı şeridindeki illerimizde meydana gelen aşırı yağışlar, fırtına, hortum ve dolu afetleri de bu ürün grubundaki fiyatların yükselmesine neden olan bir başka etken oldu. Talebin azalması karnabahar ve pırasa fiyatlarının gerilemesine neden oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, yumurta fiyatlarının, iç piyasadaki arz fazlası ve sofralık yumurta ihracatında devam eden kısıtlamalar nedeniyle gerilediğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sadece o yaş aralığını ilgilendiriyor: Maaşlara destekSadece o yaş aralığını ilgilendiriyor: Maaşlara destek
Türk Telekom ‘Erişilebilir Tiyatro’ ile baleyi herkes için erişilebilir kıldıTürk Telekom ‘Erişilebilir Tiyatro’ ile baleyi herkes için erişilebilir kıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
TZOB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.