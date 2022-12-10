FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Marketlerde büyük tuzak! Vatandaş şikayet yağdırdı, ekipler harekete geçti…

Marketlerde büyük tuzak! Vatandaş şikayet yağdırdı, ekipler harekete geçti…

10.12.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da tüketiciler market reyonlarında yeni ürünlerin yanında eski tarihi geçmiş ürünlerin de satıldığını iddia ederek adeta şikayet yağdırdı. Bazı marketlerde ise tarihi geçmiş ürünlere özel indirim kampanyasının düzenlendiği de iddia edildi. Şikayetler üzerine denetime çıkan zabıta ekipleri ise gözlerine inanamadı. Dikkat! Tarihi geçen ürünler arasında en çok çocuklara yönelik satılan ürünler var…

Marketlerde büyük tuzak! Vatandaş şikayet yağdırdı, ekipler harekete geçti…

İstanbul’daki marketlerde bu kez de tarihi geçmiş ürünler satıldığı ile ilgili skandal iddialar ortaya atıldı. Kimi sosyal medyadan tarihi geçmiş ürünlerin fotoğraflarını yayınladı, kimi de ihbar etti. Tüketicilerin raflarda son kullanım tarihi geçmiş olan ürünler olduğunu iddia etmesi üzerine de Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri düğmeye bastı.

Marketlerde alışveriş yapan tüketiciler gördüklerini anlatırken “Tavuk olsun, mantı olsun, salça olsun… Son kullanma tarihi geçmiş ürünler raflarda satılıyor” ifadelerini kullanarak tarihi geçen ürünlerin de indirime sokulduğunu iddia etti.

3

ÇOCUKLARIN TÜKETTİĞİ ÜRÜNLERİN OLMASI ŞOKE ETTİ

İddialar üzerine marketlere denetime çıkan zabıta ekipleri ise gözlerine inanamadı. Yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş koli koli ayranlar, kefirler ele geçirildi. Kefirlerin hepsinin çizgi film karakterleri ile bezenmiş ve çocuklara satılacak ürünler olması ise ‘pes’ dedirtti. Ayrıca denetimlerde yine çocukların tüketeceği tarihi geçmiş milkshake ve süt burger gibi ürünler de ele geçirildi. Son kullanma tarihi 3-5 gün değil aralarında 3 ay, 5 ay, 10 ay bile geçmiş olanların olması ise şoke etti.

6

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Denetimlerin ardından ellerinde market raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle zabıta amirliğine geri dönen ekipler raflardan topladıkları kutu kutu peynirleri, kremaları ve muzlu sütleri imha ettiler.

7

Bağcılar Zabıta müdürü Zikri kılıç yapılan denetimlerin ardından yaptığı açıklamada “Bugün 5-6 mahallede denetim yaptık. Son kullanma tarihi geçen ürünleri topladık. Bu ürünleri imha edip ceza yazıyoruz’ dedi. Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan ise vatandaşların sağlığı ile oynayanlara müsaade etmeyeceklerini belirtti.

8

İlginizi Çekebilir

2023 market poşet fiyatı belli oldu

2023 market poşet fiyatı belli oldu

 Olanlar oldu! Sarhoş müşteri yarı çıplak marketi bastı

Olanlar oldu! Sarhoş müşteri yarı çıplak marketi bastı

 Zincir marketler için Rekabet'ten yeni karar

Zincir marketler için Rekabet'ten yeni karar

 Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler…

Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil kiralamada bir dönem sona erdi! Artık senelik kiralıyorlarOtomobil kiralamada bir dönem sona erdi! Artık senelik kiralıyorlar
Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu oluyorTapuda yeni dönem! Artık zorunlu oluyor
Milyonlar bekliyordu! AK Partili isim tarih verdiMilyonlar bekliyordu! AK Partili isim tarih verdi
Anahtar Kelimeler:
Zabıta market indirim son kullanma tarihi geçmiş ürünler ne yapılır

En Çok Okunan Haberler

Messi'nin attırdığı gol sonrası tüyler diken diken oldu!

Messi'nin attırdığı gol sonrası tüyler diken diken oldu!

Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor!

Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor!

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Kenti fiilen yok ettiler

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Kenti fiilen yok ettiler

Bu kuralı kimse bilmiyor! Evde kalmak için bunu yapınca...

Bu kuralı kimse bilmiyor! Evde kalmak için bunu yapınca...

Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu oluyor

Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu oluyor

EYT'de yeni yaş sınırı ve kişi sayısı iddiası!

EYT'de yeni yaş sınırı ve kişi sayısı iddiası!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.