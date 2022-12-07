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Türkiye'de yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Fiyatının artacağı konuşuluyordu... 2023 market poşet fiyatı belli oldu

07.12.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılındaki yüksek enflasyon nedeniyle gıda fiyatlarında büyük artışlar yaşanmış, gelen zamlar vatandaşları üzmüştü. Son olarak marketlerdeki poşet fiyatlarının artacağı iddia edildi. Şu anda 25 kuruşa satılan poşetlerle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi ve market poşetlerinin 2023 fiyatı netleşti.

Türkiye'de yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Fiyatının artacağı konuşuluyordu... 2023 market poşet fiyatı belli oldu

2022 yılı zamlarla anılmaya devam ediyor. Market ve pazarlara gelen zamlar herkesin bütçesini etkiledi. Gıda ürünleri gibi marketlerdeki poşet fiyatları da gündem olmuştu. Paralı kullanıma geçişten itibaren 25 kuruştan satılan poşetlerin zamlanacağı iddia ediliyordu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti ve tartışmalara son noktayı koydu.

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POŞETLERİN 2023 FİYATI BELLİ OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, "Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik. Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz." dedi.

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Bakan Kurum ayrıca, "Şimdi poşette gösterdiğimiz başarıya, inşallah, Depozito Yönetim Sistemi’mizle de ulaşacağız. 2023’ün sonuna kadar ülkemizin her yerinde 7 bin depozito iade noktasıyla milletimize hizmet verecek; ekonomimize katkı verecek ve en önemlisi de doğamızı koruyacağız.” ifadelerini kullandı.

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"HER BİRİNİZDEN RİCA EDİYORUM! NE YAPTIĞIMIZI KENDİNİZE SORUN"

Bakan Kurum, Meclis'te 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, “Antalya Manavgat’ta sarıldığımız İbrahim amcamızı güvenli bir hayata, Muğla’mızda Ayşe teyzemizi yeni bir yuvaya kavuşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Devlet-millet bütünleşmesinden rahatsız olanların; her iyiye kötü, her güzele çirkin, her hayra şer diyenlerin ithamlarına rağmen; bugün tüm bu afet alanlarında 45 bin konut, iş yeri, ahır, köy evini büyük oranda tamamladık, teslim ettik. Bu hakikatler ortadayken; bize dönüp “yapmadınız, bitirmediniz” diyenlerden, şöyle bir aynaya bakmalarını; 3,5 yıldır yönettiğiniz belediyelerde ne yaptığınıza, hangi yatırımları başardığınıza bakmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Başınızı ellerinizin arasına koyup; bu şehirlere kaç metrekare yeşil alan kazandırdığınızı, 3,5 yıl boyunca 100 bin konut dönüştürme vaadiyle çıktığınız yolda ne yaptığınızı kendinize sormanızı her birinizden rica ediyorum. Biz Allah’ın izni, 85 milyonun güveniyle, milletimizi sıcak yuvalarına kavuşturduk; bundan sonra da kavuşturmaya aşkla, azimle devam edeceğiz! Şunu herkes çok iyi bilmelidir! Afet alanlarında, tarihin en büyük dönüşümlerine imza atan bir Türkiye var. Devletine güvenen bir millet var, bu güveni millet lehine kullanan bir Türkiye var! İşte bu Türkiye; bu afetlerle ve iklim değişikliyle mücadeleyi; Türkiye’nin istikbal ve istiklal meselesi olarak görmektedir. dedi.

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