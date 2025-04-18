Marketlerden yemek kartlarına 'limit' ayarı! Alışveriş yaparken bu sınırı geçemeyeceksiniz...

Birçok işveren personeli için günlük yemek bedelini yemek kartları üzerinden sağlıyor. Uzaktan veya ofisten çalışma durumu fark edilmeksizin çalışanlar yemek ücretlerini marketlerde de kullanabiliyor. Ancak son dönemde marketler yemek kartı ile alışverişlere sınırlama getirmeye başladı.

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere Milliyet'e yaptığı açıklamada, yemek kartları ile ilgili bir mevzuatın olduğunu ifade ederek, şu sözleri kullanıldı:



"Yemek kartlarının belli bir kısmının market alışverişlerinde kullanılması noktasında bir düzenleme oldu. İşveren kartı çalışan arkadaşımıza verdiği zaman bu kartların asıl amacı yerinde tüketim sektöründe kullanılmasıdır. Ama marketlerde ciddi bir kullanımı var. Özellikle pandemi ile beraber başladı ve devam ediyor. Marketlerde kullanılmasıyla ilgili bir limit getirildi"

1 AYDA 3 BİN 500 LİRA KULLANILABİLİR

Yemek kartlarının günlük olarak 158 lira market limitinin olduğunu aktaran Güzeldere, "Yani 158 TL’yi, 22 iş günü üzerinden çarptığımızda 3476 TL yapar. 1 ayda sadece bu miktar marketlerde kullanılabilir" şeklinde konuştu.

NAKİT ÖDEME YAPILABİLİR

Kanunda yemek ücretinin 264 liraya çıkartıldığını ifade eden Güzeldere, vatandaşın yemek çekini peyderpey marketlerde kullandığını söyledi. İşverenin çalışanına isterse nakit ödeme de yapabileceğini kaydeden Güzeldere, "İşveren aynı yemek çeki, yemek kartı gibi nakit desteğinde de aynı şekilde vergisel avantajdan faydalanabiliyor. Bu tüketici için alternatiftir" dedi.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu ise, kanunda yemek kartlarının nasıl düzenlendiğini şu sözlerle anlattı:



“İşverene günlük 264 TL yemek parası tahsis edilmiş ama Vergi Usul Kanunu’na göre bunun 158 TL’si gider olarak kabul ediliyor. Burada suistimali önlemek işverenlerin personele ‘yemek yardımı yapıyorum’ diye sigorta priminden, vergiden muaf olan kısmını önlemek için böyle bir sınır getirilmiş. İşveren ben günde 500 TL yemek yardımı yapıyorum deyip bunun tamamını değil sadece 158 TL’lik kısmını gider olarak gösterebilecek. Böylelikle vergi ziyaı önlemiş olacak"