Mayıs ayı enflasyonu ne olacak? Gözler 3 Haziran'daydı: Yıl sonu dolar tahmini de belli oldu

Ekonomistlerin mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmin yüzde 3,10, ortalama tahmin ise yüzde 3,22 artış yönünde gerçekleşti.

Foreks Haber'in 18 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, mayıs ayı yıllık TÜFE verisi için medyan tahmin yüzde 74,80, ortalama ise yüzde 74,87 artışa işaret etti. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 5,00 ve yüzde 2,22 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler ise yüzde 76,00 ila yüzde 73,50 bandında oluştu.

Nisan ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 3,40 artış beklenirken, yüzde 3,18 artış yönünde açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 69,80 seviyesinde gerçekleşmişti.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

2024 yıl sonu enflasyonu için medyan tahmin yüzde 43,00, ortalama tahmin ise yüzde 43,99 seviyesinde oluştu. Ankette yıl sonu TÜFE için en yüksek beklentinin yüzde 50,00, en düşük tahminin ise yüzde 40,00 olduğu görüldü.

Ankette, 12 ay sonrasına yönelik medyan TÜFE beklentisinin yüzde 31,10 artış yönünde gerçekleştiği görüldü. Maksimum tahmin yüzde 35,00, minimum tahmin ise yüzde 29,20 artış yönünde oluştu.

C Endeksinde aylık beklenti yüzde 3,45, yıllık beklenti ise yüzde 74,45 olarak gerçekleşti.

DOLAR KURU İÇİN RAKAM AÇIKLADILAR

2024 sonu dolar/TL kuru anketine 8 ekonomist katılım sağladı. Medyan tahmin 38,3000 olurken, ortalama tahmin 38,6871 oldu. Kur için en yüksek ve en düşük tahminler sırasıyla 40,8967 ve 37,0000 olarak gerçekleşti. Önceki anket döneminde yıl sonu dolar/TL kur beklentisi 40,0000 seviyesindeydi.

12 ay sonrasına ilişkin dolar/TL tahmini ise 40,8100 seviyesinde gerçekleşirken, beklenti aralığı 42,0000 ila 39,6600 bandında oluştu.

Mayıs ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.





