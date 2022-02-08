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Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2022 mazot gübre desteği ne kadar?

08.02.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçilere rahat nefes aldıracak olan mazot gübre desteği ödemelerinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Geçtiğimiz yıla bakıldığında, mazot gübre desteği ödemelerinin ilk bahar döneminde başladığı görülüyor. Çiftçilerin gözleri bu dönemde, konuyla ilgili açıklama yapması beklenen Tarım Bakanlığı'na çevrildi. 2022 mazot gübre desteği ne kadar? İşte ayrıntılar...

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2022 mazot gübre desteği ne kadar?

Tarımsal hayatı desteklemek için sağlanacak olan mazot gübre desteğinde son durum merak konusu oldu. Hububat, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanan vatandaşlar, ödemelerin yapılıp yapılmadığını hesaplarını kontrol ederek öğrenebilir. Peki mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2022 mazot gübre desteği ne kadar? İşte ayrıntılar...

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Mazot gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağıyla alakalı henüz net bir açıklama yapılmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilerleyen günlerde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Geçtiğimiz yıla bakıldığında ödemelerin ilk bahar zamanı sağlandığı görülüyor. Bundan yola çıkılarak bu yıl da ödemelerin 2022'nin mart ve nisan aylarında yapılması bekleniyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2022 mazot gübre desteği ne kadar?

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, çavdar, arpa, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 TL'si mazot, 20 TL'si gübre olmak üzere 42 TL destek verilecek. "2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, çavdar, arpa, yulaf ve tritikale için 22 TL'si mazot ve 20 TL'si gübre olmak üzere toplam 42 TL, çeltik, kütlü pamuk için 68 TL'si mazot ve 8 TL'si gübre olmak üzere 76 TL, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 TL'si mazot ve 8 TL'si gübre olmak üzere toplam 32 TL, kanola, aspir için 20 TL'si mazot ve 8 TL'si gübre olmak üzere 28 TL, patates, soya için 30 TL'si mazot ve 8 TL'si gübre olmak üzere 38 TL, yağlık ayçiçeği için 29 TL'si mazot ve 8 TL'si gübre olmak üzere 37 TL, dane mısır için 27 TL'si mazot ve 8 TL'si gübre olmak üzere 35 TL, kuru soğan, yem bitkileri için 19 TL'si mazot ve 8 TL'si gübre olmak üzere 27 TL, yaş çay, fındık için 18 TL'si mazot ve 8 TL'si gübre olmak üzere 26 TL, zeytin ve diğer ürünler için 17 TL'si mazot ve 8 TL'si gübre olmak üzere 25 TL destek sağlanacak. Nadas için ise dekar başına 8 TL'lık mazot desteği verilecek. Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 TL yardım sağlanacak.

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