Meclis'e geldi! Banka hesaplarına 48 saat el konulacak

Meclis' e sunulan yeni teklifte birçok kritik başlık yer alıyor. Pandemi ile devam eden af süreci, trafik cezaları, suç örgütleri ile mücadelede yeni düzenlemeler gibi pek çok detay var. Dikkat çeken bir diğer başlık ise banka hesaplarına 48 saat boyunca el konulması oldu. Peki, Meclis'e sunulan yeni teklifin detayları neler? İşte ayrıntılar...

Ezgi Sivritepe

Meclis’e sunulan 11. Yargı Paketi ile birçok düzenlemenin de hayata geçirilmesi bekleniyor. Özellikle af konusunu en çok öne çıkan başlıkken diğer maddeler de kritik öneme sahip. Teklifin içinde, suç örgütleri ile mücadeleden, trafik cezalarına kadar pek çok çalışma var.

Meclis e geldi! Banka hesaplarına 48 saat el konulacak 1

CEZALAR ARTIRILIYOR

Ekonomim'in haberine göre, örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçlarının hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılacak. Kiralık araçların geri getirilmemesi, parçalanarak satılması gibi suçlara caydırıcı yaptırımlar da gelecek.

Meclis e geldi! Banka hesaplarına 48 saat el konulacak 2

3 YILA KADAR HAPİS

Kalabalık olan, ikamet edilen veya düğünlerde ateş açılmasının cezası da artırılacak. Trafikte yol kesmenin cezası da artacak. Buna göre, aracı durduran kişiye 1 yılda 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bununla beraber taksirle yaralama suçunun da cezası artacak.

Meclis e geldi! Banka hesaplarına 48 saat el konulacak 3

48 SAAT EL KONULACAK!

En dikkat çeken bir diğer madde ise banka hesaplarına 48 saat el konulması oldu. Bilişim sistemlerinin kullanması suretiyle işlenen suçlarda ilgili banka hesabının, 48 saate kadar banka tarafından askıya alınması, ilgili muhatabın bu konuda olur vermesi halinde hesabın tekrar işleme alınmasına imkan tanınıyor.

Meclis e geldi! Banka hesaplarına 48 saat el konulacak 4

Suçta kullanıldığı belirlenen paraya el konulması suretiyle tedbir geliştiriliyor. Yabancı uyruklu kişilere ait mobil hatlara belli bir standart getiriliyor. Diplomatik ilişkiler ve yabancı misyon görevlileri bunlardan istisna olacak. TCK’nın 158’inci maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçlamalarının asliye ceza mahkemelerinde görülmesini imkan getiriliyor.

En Çok Aranan Haberler

