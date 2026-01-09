FİNANS

Meclis'in gündemi emekli: 'Gönülleri alacak' Ankara'daki 'zam sinyalini' duyurdu

En düşük emekli aylığının 20 bin TL olmasına karar verildi. SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19 oranında, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18,60 oranında zamlandı. En düşük emekli aylığına ise yüzde 18,48 zam yapıldı. Ekonomist Erdal Özel, en düşük emekli aylığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli aylığının yüzde 18,48 zam ile 20 bin TL olacağını açıkladı. Güler'in açıklamasının ardından ise 4 milyon 917 bin vatandaşı ilgilendiren düzenleme, Meclis'e sunuldu.
Güler açıklamasında, memur ve memur emeklilerine yüzde 18,60; SSK ve Bağ-kur emeklilerine ise yüzde 12,19 oranında zam yapılacağını hatırlattı. En düşük emekli aylığının belli olmasının ardından SZC TV'ye Ekonomist Erdal Özel açıklamalarda bulundu.

MUHALEFET NE TALEP ETMİŞTİ?

Özel, 2 günlük bir Ankara gezisi yaptığını ve bu konuya çok önem verdiğini belirterek hem iktidar ile hem de muhalefet ile konuştuğunu ifade etti. Özel, "Muhalefet tarafı 28 bin TL talebinde bulunmuştu. İktidar tarafından gelen bilgiler son derece enteresan. Geçtiğimiz dönemlerde bir kök maaş uygulamasına geçildi. İşte aradaki fark hazine tarafından karşılanmaya başlandı. Yani aslında emekli maaşları insanların yıllar boyunca ödediği SGK primleri sonucunda emekliliklerinde alacakları paradır. Uygulamada böyle olmasa bile teorik olarak böyle" dedi.
İKTİDAR EMEKLİ AYLIKLARI İÇİN NE DİYOR?

Özel, cümlelerini şu şekilde devam ettirdi:

"Kök maaş üzerindeki fark yani taban maaşın belirlenmesi kısmı aradaki fark hazine tarafından karşılanıyor. Bütçe dengesini sürekli ön plana çıkaran bir ekonomi yönetimi var. Enflasyon faktörü var. Bizim yapacağımız her zam bütçe dengesini ciddi derecede bozuyor diyor ve yanına 'Deprem' konusunu da ekliyorlar. Çünkü depreme bütçeden çok ciddi pay aktarıldı deniliyor aslında. Net bir şekilde ifade edeyim, izleyen herkesin de içine biraz suf serpecek, serinletecek bir cümle olacak: Emin olun iktidar tarafındaki milletvekillerim de bu konudan bahsederken, 'Gerçekten çok zor, durumu anlıyoruz. Nasıl yaşıyor insanlar biz de hayret ediyoruz gibi cümleler sarf ediyorlar' Bu dakikadan sonra net bir şekilde ifade ediyorum, Mevcut emeklilik sistemi ile bundan sonraki süreçte her emekli olacak kişi ciddi derecede mağdur olacak"

ilerleyen yıllarda emekli olanların çok daha zor durumda olacağının altını çizen Özel, "Çünkü aylık bağlama kısmı Türkiye'deki emekli olan insanların başına bir dert. Bulunduğumuz durum iktidar tarafından da kabullenilmiş ama bir türlü çözümlenemez hale gelmiş bir durumda" sözlerini kullandı.
"12-13 MİLYONU ÇALIŞIYOR"

Emeklilik sisteminin nasıl düzeleceğini vekillere ilettiğini açıklayan Özel, şu sözleri kaydetti:

"Ben şu teklifi sundum vekillere, iletmeleri için ricada da bulundum, emeklilerin yaşam standardını artık açlık sınırıyla bir arada değil de yoksulluk sınırına getirin. En azından insanlar yaşayabilir hale gelsin emekli olduktan sonra da. 18 milyon emeklinin emin olun en az 12-13 milyonu çalışıyor şu anda"
"REKABET GÜCÜNÜ KAYBEDİYOR"

Kayıt dışılığı da vurgu yapan Özel, "Hakkıyla çalışan, kayıtlı çalışan esnaf rekabet gücünü kaybediyor. Doğal olarak maliyetleri daha yüksek olduğu için devlet vergi kaybına uğruyor. Bakın denetim mekanizmasının, kayıt dışı ekonominin bizi getirdiği nokta bu. Kayıt dışı kısmını tamamen çözmeden hiçbir sorunu çözme şansımız yok"
TEMMUZ ZAMMI İÇİN: 'BEKLENTİM YÜKSEK'

İktidar vekillerine sorunu ilettiğini belirten Özel, "Bu sorunları da ortaya koydum. Ama sorunu magazinsel bir boyuttan çıkarmamız şart. Çünkü bizim emeklilerimiz 20 yıl 25 yıl boyunca prim ödediler" dedi.

Meclis'in çok hareketli olduğunu söyleyen Özel, 2027'de seçim beklenildiğini söyledi. Özel, "Temmuz'da bir zam beklentim çok yüksek, sinyallerini aldım. Ama kök maaşla sınırlı kalırsa tabii ki birçok kişinin beklentisini de karşılamayacaktır. Yakın zamanda bununla ilgili duyumlar almaya tekrar başlayacağımızı düşünüyorum. İktidar tarafının 2027'de olası bir seçime gidecekse emeklinin gönlünü alacağını da düşünüyorum" deyip sözlerini noktaladı.

Memur Ankara Zam bağkur en düşük emekli maaşı ssk
