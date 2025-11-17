Meclis'in gündeminde yeni vergi düzenlemesi var! Emlaktan otomobil satışına kadar yeni dönem başlayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu hafta gelmesi beklenen yeni düzenlemeye göre, turizm ve vakıfların yanı sıra, vergiye yönelik düzenlemeler de gündeme gelecek. Genel Kurul'da görüşülecek düzenleme ile araç altım satımından emlak işlemlerine kadar yeni dönemin başlaması bekleniyor.

OTEL YAPILABİLECEK

Teklife göre, millî parklarda çevre sorununa sebep olan, havayı suyu kirleten, bitki örtüsüne zarar verenlere, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Millî park alanlarında izin verilen yerlere otel ve konaklama tesisi yapılabilecek.

Yıllık vergi harcı da gündeme geliyor. Teklife göre, kuyumculuk, ikinci el taşıt satışı, bazı sağlık kuruluşlarının belgeleriyle, kıymetli madenler ve hayvancılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınmasının gündeme gelmesi bekleniyor.

1000 TL'DEN AZ OLMAYACAK

Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası da kaldırılacak. Bu işlemlerden satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak.

EMLAK VE OTOMOBİL SATIŞINDA YENİ DÖNEM

Sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde iki oranında harç tahsil edilecek. Gayrimenkul satışında yanlış beyanda verilen yüzde 25 oranında ceza bir kat artırılacak. Mesken kira gelirlerinde, emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırılacak. Bu grup dışındakiler kira geliri ne kadar olursa olsun vergi ödeyecek.

SİGORTA PRİM DESTEKLERİNE YÖNELİK DÜZENLEME

Sigorta prim destekleriyle ilgili de düzenleme yapılıyor. Doğum hariç borçlanma prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılacak. Durdurulan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin ihya prim oranının da yüzde 45'e çıkarılması planlanıyor. Prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 7,5 katından dokuz katına yükseltilecek.

Cumhurbaşkanı'na bireysel emeklilik fonlarında yüzde 30 olan devlet desteğini yüzde 50'sine kadar artırma ya da sıfıra kadar indirme yetkisi de veriliyor.

Kaynak: NTV