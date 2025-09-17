Mehmet Şimşek'in canlı yayındaki sözleri gündem oldu: Bu sene başımıza gelmeyen kalmadı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Katıldığı A Haber canlı yayınında küresel risklerden iç politikaya, enflasyondan deprem harcamalarına kadar birçok başlıkta açıklamalar yapan Bakan Şimşek, CHP'ye yönelik açılan davaların da ekonomide belirsizlik oluşturduğunu ifade etti.

"BAŞIMIZA GELMEYEN KALMADI"

2025 yılının küresel ve yerel anlamda zorluklarla geçtiğini belirten Şimşek, CHP'ye yönelik açılan davalara da atıfta bulunarak "Bu sene dedik ya, başımıza neredeyse gelmeyen kalmadı. Kuraklık yaşadık, don yaşadık, bölgemizde savaş oldu, Trump'ın ticaret savaşları var. Şimdi içeride bir dava nedeniyle tabii ki belirsizlik oluştu" ifadelerini kullandı.

DEPREMİN MALİYETİ 90 MİLYAR DOLAR

Şimşek, Şubat ayında yaşanan büyük depremin etkilerine de dikkat çekti. Depremin yalnızca bütçe değil, enflasyon üzerinde de ciddi sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, "Devletin tamamı bugüne kadar deprem bölgesi için 3,6 trilyon lira, yani yaklaşık 90 milyar dolar harcama yaptı. Bu, yeniden inşa ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldı. Bütçe açığı enflasyonisttir, biz bunu piyasadan borçla yöneterek enflasyonun kontrolden çıkmasını engelledik" dedi.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Şimşek, temel mal enflasyonunun yüzde 20'nin altına düştüğünü, gıda enflasyonunun kuraklık nedeniyle yeniden yüzde 30'un üzerine çıktığını belirtti. Bakan, "Yıl sonunda manşet enflasyonun yüzde 30'un altına düşeceğine inanıyoruz. Gelecek yıl hedefimiz yüzde 20'nin altı olacak. Orta vadede fiyat istikrarını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"ELEŞTİRİLERE AÇIĞIZ AMA..."

Şimşek, kira ve eğitim gibi kalemlerdeki artışların manşet enflasyonu yukarı çektiğini, ancak nüfusun önemli bir kısmının kira ödemediğini ve kamunun ücretsiz eğitim imkânı sunduğunu söyledi. "Vatandaşımız haklı olarak hayat pahalılığının bir an önce düşmesini istiyor. Eleştirilere açığız. Ama enflasyonda artık hissedilebilir bir düşüş yaşanıyor, fiyat etiketleri eski hızla değişmiyor" ifadelerini kullandı.

"ZORLUKLARA RAĞMEN DENGELİ BİR RESİM"

Bakan Şimşek, 2026'ya dair beklentilerini de paylaştı. Küresel ticaretin yavaşlayacağını, korumacılığın artacağını ancak finansal koşulların daha elverişli hale geleceğini söyledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş öngörüsünü Türkiye açısından avantaj olarak değerlendiren Şimşek, "Zorluklara rağmen dengeli bir resim var. Türkiye'nin yapısal avantajları, güçlü entegrasyon imkânları ve savunma sanayii ihracatındaki yükselişi ekonomimiz için fırsatlar oluşturuyor" dedi.

