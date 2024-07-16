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Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması: Kimleri kapsayacak? 'Dar gelirli vatandaşa yönelik...'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
16.07.2024 14:50
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Meclis’e gelen yeni vergiyasa tasarısı hakkında merak edilen soruya yanıt verdi. Bakan Şimşek, vergide yeni düzenlemelerin dar gelirli vatandaşları kapsamadığını dile getirdi.

Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması: Kimleri kapsayacak? 'Dar gelirli vatandaşa yönelik...'

Yeni vergi paketi yasa tasarısı 53 maddeden oluşuyor. Bugün Meclis’e gelen düzenleme ile vergi adaletinin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması, vergilemede güvenliğin sağlanması, kayıt dışılıkla mücadele, bazı istisnaların kaldırılması veya uygulanma şeklinin değiştirilmesi, cezaların caydırıcılığının artırılması, devreden KDV’nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

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“ÇOK KAZANANDAN ÇOK AZ KAZANANDAN AZ VERGİ”

Ancak vergi düzenlemesinin kimleri kapsadığı kafa karışıklığı yaratırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama geldi. Bakan Şimşek, “Yeni vergi paketini 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması' ilkesiyle hazırladık. Dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor” dedi.

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“Pakette, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor” diyen Bakan Şimşek ayrıca, “Çalışmalarımızı, Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütmeye devam edeceğiz. Kayıt dışılıkla kararlı mücadele ve gönüllü uyumu artıracak, bu yolla mali disiplini güçlendirecek adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
vergi
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