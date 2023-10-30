‘Neredeyse kalmadı…’ diyerek açıkladı: Asgari ücret zammı için 20 Kasım’da ilk adım atılıyor! Pazarlık masasında 16 bin TL var…

Ocak 2024’te uygulanacak maaş zammı düzenlemeleri için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan yeni asgari ücret zammı oranını merak ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ücretlerin enflasyonun altında kalmayacağının mesajını verdi ve, “Enflasyonun üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz. Hükümet olarak aldığımız tedbirlerin etkisini görmeye başladık, millet destek verdikçe süreç hızlanacaktır. Hem çalışanlarımızın hem emeklilerimiz için gerekli düzenlemeleri yılbaşında yapacağız” dedi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İÇİN İLK ADIM ATILIYOR

Bilindiği üzere asgari ücret Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 liraya brüt ise 13.414 lira seviyesine yükseltilmişti. Şimdi ise gözler Aralık ayında toplanacak işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Asgari ücret Ocak 2024 zammı için 6 aylık enflasyon verileri önemli bir belirteç olarak masada yer alacak. Enflasyon rakamlarının yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sendikaları ve işverenlerle ilgili gerekli anket çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu iki veri asgari ücret belirlenirken müzakere masasında yer alacak.

Ancak 20 Kasım’da ilk adımı atılacak tespit komisyonunda ise revizyona gidilecek. Konuya ilişkin açıklamayı geçtiğimiz günlerde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yapmıştı. Şimdiye kadar hiç kurmadığımız bir asgari ücret komsiyonu olacak diyen Atalay, komisyonda asgari ücretli iki kadın ve iki erkek çalışanın olacağını belirtmişti.

3 OCAK’TA KESİNLEŞECEK

Kesin zam oranı için 3 Ocak tarihinde açıklanacak yılın son enflasyon rakamı beklenirken, ‘Asgari ücret ne kadar olacak?’ sorusuna yanıt uzmanlardan geldi. Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, CNN Türk canlı yayınında anlattı. Tahminini açıklayan uzman isim o rakamı işaret ettiler. İşte Bayram’ın açıklamaları:

“Devletimizin pandeminde itibaren çalışanların, sabit dar, orta gelirlinin yanında oldu. Bu da son yapılan yüksek artışlara konu olabilir. Yine bir yüksek artış bekliyorum, son yapılacak yüksek bir artıştır. 2024’ün ortasından itibaren enflasyonun düşmesini öngörüyoruz. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon farkı kadar zam alacaklar. Bu da yüzde 38-40'lar seviyesinde olacaktır. Memur ve memur emeklilerimiz enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alıyorlar. Yüzde 9 refah payı yansıyacak ve bununla birlikte memur, memur emeklisi yüzde 50 zam alacak. Bütün meslek gruplarına yüzde 50 artış yapılacağını öngörüyoruz. Asgari ücret bu orana göre belirlenmiyor.

“16 BİN LİRA MASADA”

Gıda fiyatlarında artış yaşanıyor burada fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınacak önlemler önemli. Yüzde 50’ye yakın bir asgari ücret zammını bekliyorum. 16 bin TL seviyesinde bir asgari ücret azami olacaktır. 16 bin TL’den başlamak üzere yeni asgari ücret konuşulacaktır. Şu anda piyasada asgari ücret, 11 bin 402 TL tutarı neredeyse kalmadı, ara zam yapıldı.”

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yüzde 40 zam formülünde Ocak 2024 net asgari ücret 15.962 TL olacak. Yüzde 45’lik formülde 16.532 TL, yüzde 50’lik formülde 17.103 ve yüzde 55’lik formülde ise 17.673 TL’ye yükselmesi bekleniyor.







