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Memur maaşı zammı için 3 aylık oran yüzde 35’i aşmıştı! Memur-Sen Başkanı ’10-12 puan daha…’ diyerek açıkladı: ‘Tablo ve grafiklerle açıkça belirttik’

03.10.2023 13:17 | Son Güncelleme:
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Memur zammı Ocak 2024 oranları için veriler gelmeye devam ediyor. Enflasyon farkı dahil 3 aylık memur maaşı zammı netleşirken, Memur-Sen ‘den dikkat çeken bir çıkış geldi. Başkan Ali Yalçın, enflasyonun en çok sabit gelirlileri ve emeği tahrip ettiğini vurgula. Zam oranının tamamen netleşmesine 3 veri kala yüzde 10-12 puanlık artışın daha olacağını beklediklerini dile getirdi.

Memur maaşı zammı için 3 aylık oran yüzde 35’i aşmıştı! Memur-Sen Başkanı ’10-12 puan daha…’ diyerek açıkladı: ‘Tablo ve grafiklerle açıkça belirttik’

TÜİK, Eylül ayı enflasyonunu yüzde 4,75 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,53 oldu. Memur ve memur emeklisi için üç aylık enflasyon farkı yüzde 18,04 oldu. Ocak 2024 için yüzde 15'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte üç aylık maaş artış oranı yüzde 35,73 oranına ulaştı. TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 3 aylık zam oranı netleşti Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 3 aylık zam oranı netleşti

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MEMUR ZAMMINDA YÜZDE 10-12 PUANLIK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eylül ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Aylık enflasyon yüzde 4,75, Ocak-Eylül (9 Aylık) enflasyonu yüzde 49,86 ve yıllık enflasyon yüzde 61,53 olarak gerçekleşti. Enflasyon farkı ise önümüzde 3 aylık süreç olmasına rağmen şimdiden yüzde 18,04 oldu. 2024-2026 yıllarında uygulanacak OVP'ye göre 2023 yılsonu enflasyon tahmini yüzde 65, TCMB Eylül ayı beklenti anketine göre yüzde 67,22 olarak yer almıştı. Bu veriler çerçevesinde, önümüzdeki 3 aylık (Ekim-Kasım-Aralık) dönemde toplamda yüzde 10 – yüzde 12 enflasyon oluşacağı beklenmektedir” dedi.

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FİYAT İSTİKRARI VURGUSU

“Enflasyonu tetikleyen unsurların başında kur artışı yer alıyor” ifadesini kullanan Yalçın, “Kur artışı akaryakıt fiyatlarını, akaryakıt fiyatları emtia ürünlerini ve diğer zorunlu harcamaları etkiliyor. Bu etkileşim ise iyileştirmelerin/gelir artışlarının kısa sürede etkisini yitirmesine neden oluyor. Enflasyonun etkisinin 2024 yılında da devam edeceği hem siyasiler hem de kamu yöneticileri tarafından ifade edildi. Memur-Sen olarak, beklenti ve tahminlerle uyumlu 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin verilerimizi tablo ve grafiklerle şerhimizde açıkça belirtmiştik. Enflasyonun, en çok sabit gelirlileri ve emeği tahrip ettiği unutulmamalıdır. Temennimiz, enflasyon gündeminin hayatımızdan çıkması, ekonomik kayıpların son bulması, fiyat istikrarının sağlanmasıdır” şeklinde yorumda bulundu.


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Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 3 aylık zam oranı netleştiMemur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 3 aylık zam oranı netleşti
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memur zammı

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