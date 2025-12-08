Memur-Sen zam için o kanunu işaret etti! 'Devre dışı kaldı'

Memur-Sen Başkanlar Kurulu, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine dair yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, kamu personel sistemini bütüncül bakış açısıyla hazırlandığı söylenilen teklifin Kamu İşveren Heyeti’nin kabul etmediği belirtildi. Aynı zamanda, Türkiye Yüzyılı'na yakışır ücret dengesini hayata geçirmek için 4688 sayılı Kanunu'nda ivedi reform yapılması çağrısında bulunuldu.

Geçtiğimiz günlerde kamuda üst düzey yönetici ve kariyer sahiplerine ilişkin seyyanen zam teklifinin gelen tepkiler sonrası geri çekilmesine ilişkin sendika tarafından yapılan açıklamada, "Daha önce de gündeme getirilen ve sonrasında gündemden çıkarılan ‘üst düzey yöneticilere zam’ düzenlemesi; kamu personel sisteminde sorunlu alanların varlığını, görev yetki-sorumluluk ve ücret skalası bozukluğunu bir kez daha göstermiş, tüm kamu görevlilerini kapsayacak genel bir düzenlemeye dönüşmesi noktasında haklı bir zemin oluşturmuştur" denildi.

Memur-Sen yaptığı açıklamada, toplu sözleşme görüşmelerini hatırlatarak, "Nitekim, toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde; sendikalarımızın, bürokratların, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin, alanında uzmanların katkı/katılımıyla kamu personel sistemine yönelik kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirerek ‘Kamu Personel Sistemi Tarihçe Tespit-Teklif’ raporunu kamuoyuna sunmuş, yeni bir personel reformu gerekliliğini ifade etmiş ve 4688 sayılı Kanunu'nda da reform yapılması gerektiğini belirtmiştik" sözlerini sarf etti.

"DEVRE DIŞI BIRAKARAK..."

Dönem Toplu Sözleşme sürecine de değinilen açıklamada, "8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde; farklı statülerdeki çarpıklığı giderecek şekilde ‘memurundan amirine, uzmanından üst yöneticisine, çalışanından emeklisine’ kamu personel sistemini bütüncül bakış açısıyla gören teklifimizi Kamu İşveren Heyeti kabul etmemiş, toplu sözleşme fırsatını iyi değerlendirmemiştir. Toplu Sözleşme masası; çok taraflı katılımın sağlandığı, yetkili Konfederasyon, sendikalar ile kurumsal ve bölgesel sorunların tespit edilerek tartışıldığı en önemli sosyal diyalog mekanizmasıdır. Masayı devre dışı bırakarak, sosyal tarafların görüşü olmadan, önü arkası düşünülmeden ve ast-üst dengesi gözetilmeden yapılan tek taraflı düzenlemeler; gerekli desteği görmemekte ve beklenen sonuca ulaşmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, 7. ve 8. Dönem Toplu Sözleşme süreçlerinde Kamu İşveren Heyeti’nin olumlu yaklaşım ve uzlaşma iradesi sergilemediği, sergilemiş olsaydı; bugüne taşınan sorunların büyük bir kısmının çözüme kavuşmuş olacağı vurgulandı.

ÜCRET DENGESİ AÇIKLAMASI

Kamu personel reformu yapılması konusunda çağrının da bulunduğu açıklamada şunlar kaydedildi:



"4688 sayılı Kanunun yetersiz yapısı ve kamu işvereninin uzlaşmama temelli bakış açısı nedeniyle; kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin ekonomik yükü artmış, geçim derdi büyümüş, sistemdeki çarpıklıklar içinden çıkılamaz bir hale gelmiş ve sosyal maliyet giderek artmıştır. Bu çerçevede Memur-Sen Başkanlar Kurulu olarak; bütün kamu görevlilerine ve emeklilerine öncelikle 2026 Ocak ayında seyyanen zam verilerek, kamuda farklı statüler arasında oluşan maaş, ücret çarpıklığının giderilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Buna ilave olarak, Türkiye Yüzyılı'na yakışır personel sistemini ve ücret dengesini hayata geçirmek için; Yetkili Konfederasyon Memur-Sen’in paydaşlığında kamu hizmetine girişten emeklilik sistemine kadar kapsayıcı ve kuşatıcı olacak şekilde kamu personel reformu yapılması, tek taraflı düzenlemelerden kaçınılması, görev-yetki-sorumlulukların belirlenmesi, ortak akılla hareket edilmesi ve buna uygun olarak 4688 sayılı Kanunu’nda da ivedi reform yapılması çağrısında bulunuyoruz"

Kaynak: İHA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır