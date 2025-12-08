Memur-Sen zam için o kanunu işaret etti! 'Devre dışı kaldı'

Memur-Sen Başkanlar Kurulu, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine dair yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, kamu personel sistemini bütüncül bakış açısıyla hazırlandığı söylenilen teklifin Kamu İşveren Heyeti’nin kabul etmediği belirtildi. Aynı zamanda, Türkiye Yüzyılı'na yakışır ücret dengesini hayata geçirmek için 4688 sayılı Kanunu'nda ivedi reform yapılması çağrısında bulunuldu.
Geçtiğimiz günlerde kamuda üst düzey yönetici ve kariyer sahiplerine ilişkin seyyanen zam teklifinin gelen tepkiler sonrası geri çekilmesine ilişkin sendika tarafından yapılan açıklamada, "Daha önce de gündeme getirilen ve sonrasında gündemden çıkarılan ‘üst düzey yöneticilere zam’ düzenlemesi; kamu personel sisteminde sorunlu alanların varlığını, görev yetki-sorumluluk ve ücret skalası bozukluğunu bir kez daha göstermiş, tüm kamu görevlilerini kapsayacak genel bir düzenlemeye dönüşmesi noktasında haklı bir zemin oluşturmuştur" denildi.
Memur-Sen yaptığı açıklamada, toplu sözleşme görüşmelerini hatırlatarak, "Nitekim, toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde; sendikalarımızın, bürokratların, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin, alanında uzmanların katkı/katılımıyla kamu personel sistemine yönelik kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirerek ‘Kamu Personel Sistemi Tarihçe Tespit-Teklif’ raporunu kamuoyuna sunmuş, yeni bir personel reformu gerekliliğini ifade etmiş ve 4688 sayılı Kanunu'nda da reform yapılması gerektiğini belirtmiştik" sözlerini sarf etti.
Açıklamanın devamında, 7. ve 8. Dönem Toplu Sözleşme süreçlerinde Kamu İşveren Heyeti’nin olumlu yaklaşım ve uzlaşma iradesi sergilemediği, sergilemiş olsaydı; bugüne taşınan sorunların büyük bir kısmının çözüme kavuşmuş olacağı vurgulandı.
Kamu personel reformu yapılması konusunda çağrının da bulunduğu açıklamada şunlar kaydedildi:
"4688 sayılı Kanunun yetersiz yapısı ve kamu işvereninin uzlaşmama temelli bakış açısı nedeniyle; kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin ekonomik yükü artmış, geçim derdi büyümüş, sistemdeki çarpıklıklar içinden çıkılamaz bir hale gelmiş ve sosyal maliyet giderek artmıştır. Bu çerçevede Memur-Sen Başkanlar Kurulu olarak; bütün kamu görevlilerine ve emeklilerine öncelikle 2026 Ocak ayında seyyanen zam verilerek, kamuda farklı statüler arasında oluşan maaş, ücret çarpıklığının giderilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Buna ilave olarak, Türkiye Yüzyılı'na yakışır personel sistemini ve ücret dengesini hayata geçirmek için; Yetkili Konfederasyon Memur-Sen’in paydaşlığında kamu hizmetine girişten emeklilik sistemine kadar kapsayıcı ve kuşatıcı olacak şekilde kamu personel reformu yapılması, tek taraflı düzenlemelerden kaçınılması, görev-yetki-sorumlulukların belirlenmesi, ortak akılla hareket edilmesi ve buna uygun olarak 4688 sayılı Kanunu’nda da ivedi reform yapılması çağrısında bulunuyoruz"
Okuyucu Yorumları 0 yorum