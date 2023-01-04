Memur ve emekli maaşlarına bir zam daha olacak mı? 'Seyyanen ücret artışı...' Erdoğan'ın 'yüzde 30' açıklamasından sonra dikkat çeken sözler

Memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapıldığına yönelik açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeni zam oranını duyurmuş ve artışın yüzde 30 olacağını açıklamıştı. Söz konusu karar memur ve emekli maaşlarında yeni hesaplamaları beraberinde getirirken şimdi herkes alacağı maaşı merak ediyor. Öte yandan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'den dikkat çeken bir 'seyyanen ücret artışı' çıkışı geldi. Peki, memur ve emekli maaşlarına bir zam daha olacak mı? İşte detaylar...

"SEYYANEN BİR ÜCRET ARTIŞI YAPILMASI EN DOĞRU YAKLAŞIM OLACAKTIR"

Kahveci, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına dün yüzde 25 zam açıkladığını anımsatarak, bu oranın artırılması yönünde başta sosyal medya üzerinden olmak üzere talepte bulunduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün TBMM'de yeni zam oranını yüzde 30 olarak açıkladığını hatırlatan Kahveci, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanının bugün yaptığı açıklamada, maaş artış oranının yüzde 30'a çıkarılmasıyla önemli bir adım atılmış ancak kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamamıştır. Gelinen bu noktada, kamu çalışanlarına ve emeklilerimize seyyanen bir ücret artışı yapılması, yaşanan ücret adaletsizliğinin ve gelir kaybının giderilmesi anlamında en doğru yaklaşım olacaktır." (AA)