FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memur ve emekli zammı hakkında son dakika açıklaması! Bakan Bilgin, tarih vererek duyurdu

Memur ve emekli zammı hakkında son dakika açıklaması! Bakan Bilgin, tarih vererek duyurdu

10.05.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışan ve emekli için Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklaması geldi. Bakan Bilgin,' Hükümetimiz, çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalar yürütüyor. Gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz.' dedi.

Memur ve emekli zammı hakkında son dakika açıklaması! Bakan Bilgin, tarih vererek duyurdu

Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren düzenlemeyi dün kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Konuyla ilgili ayrıntılar ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, hükümetin, çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu duyurdu.

iStock-611077470

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadelerine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.

iStock-1044764720

BAKAN BİLGİN HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

Hükümet olarak çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirten Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

ERDOĞAN: ALIM GÜCÜNÜ İYİLEŞTİRECEĞİZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: "Vatandaşlarımızın hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle zor günler geçirdiğini biliyoruz. Bilhassa dar gelirli insanlarımızın alın güçlerinde ki düşüşün farkındayız. Bir yandan enflasyonu dinleyecek tedbirleri alırken diğer yandan da ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fırsatçılar bir dakika bile boş durmuyor! Faiz indirimi sonrası evlere zam gelmişti, son hamleyle 'pes' dedirttilerFırsatçılar bir dakika bile boş durmuyor! Faiz indirimi sonrası evlere zam gelmişti, son hamleyle 'pes' dedirttiler
Petrol fiyatlarında flaş hareketlilikPetrol fiyatlarında flaş hareketlilik
Bitcoin ve kripto paralar için kritik uyarı!Bitcoin ve kripto paralar için kritik uyarı!
Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam!

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam!

Düşük faizli konut kredisi için detaylar belli oldu!

Düşük faizli konut kredisi için detaylar belli oldu!

File çoraba ilgi olunca... "Seni daha çok..."

File çoraba ilgi olunca... "Seni daha çok..."

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

Kıdem tazminatı için emekliliği beklemeye gerek var mı?

Kıdem tazminatı için emekliliği beklemeye gerek var mı?

Dolar için yatırım bankalarından kritik uyarı!

Dolar için yatırım bankalarından kritik uyarı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i büyüdü! Doktor sevgilisi olay oldu

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i büyüdü! Doktor sevgilisi olay oldu

Transseksüel kadınların doğum yapması için...

Transseksüel kadınların doğum yapması için...

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

7 kere hamile kaldı 3'ünde ikiz doğurdu! Şimdi 10 çocuk annesi...

7 kere hamile kaldı 3'ünde ikiz doğurdu! Şimdi 10 çocuk annesi...

Tarikat liderinin dışkısını yediler, terini içtiler

Tarikat liderinin dışkısını yediler, terini içtiler

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.