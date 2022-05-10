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Son dakika: 3600 ek göstergeyle ilgili Bakan Bilgin'den yeni açıklama!

10.05.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son dakika açıklaması geldi. Bakan Bilgin 3600 ek gösterge düzenlemesinde çalışmaların ay sonunda biteceğini kaydetti.

Son dakika: 3600 ek göstergeyle ilgili Bakan Bilgin'den yeni açıklama!

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika 3600 ek gösterge açıklaması geldi. Bakan Bİlgin "Kamu personelinin 3600 ek gösterge için en kapsamlı düzenleme yapacağımızı ifade etmek isterim, bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Ayrıntısını o gün paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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MEMUR-SEN: 3600 EK GÖSTERGE TOPLANTISI ERTELENDİ

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 10 Mayıs'ta yapılması gereken 3600 ek gösterge toplantısı bakanlık tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

"MAYIS İÇERİSİNDE BİTİRECEĞİZ"

Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedar Bilgin son yaptığı açıklamasında, kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisine değinerek, “Mayıs içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan birisi de kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi. Onu da kapsamlı bir şekilde ele aldık, çalışmalarımız nihayete ermek üzere, bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle onu da paylaşacağız. Çalışanlarımız şundan emin olsunlar, devletimiz sizi asla unutmadı. Türkiye'nin işçileri, Türkiye'nin emekçileri, emeklileri, Türk devleti sizin yanınızdadır. Bu enflasyonun tahribatını da ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir. Bunları adım adım kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullanmıştı.

3600 EK GÖSTERGEDEN SONRA SIRA EYT'DE

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ise çalışmalarına başlanması içinse milyonlarca çalışanın beklediği diğer bir mesele olan 3600 Ek Göstergenin çözüme kavuşturulması gerekiyor. Mayıs ayında Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemenin hemen ardından EYT konusunda çalışmaların da Ek Gösterge meselesinin çözülmesi ile başlayacağı tahmin ediliyor.

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