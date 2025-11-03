Memur ve emekli zammı Ocak 2026 için şekilleniyor: Enflasyon farkı hesapları başladı

Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 zammı için tahminler ortaya çıktı. Dört aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme kazanımları zam oranlarını etkiliyor.

Ocak 2026'da maaşlarına zam alacak olan memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verileri, zam oranları için ipuçlarını verdi. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon rakamları, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarını doğrudan etkiliyor.

Dört Aylık Enflasyon Farkı

Emekliler ve memurlar, yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alıyor. Bu nedenle, açıklanan her enflasyon verisi, maaşlardaki artış beklentisini de beraberinde getiriyor. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkı, zam oranını belirleyen en önemli faktörlerden biri. Memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkının yanı sıra, toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenen zam oranları da dikkate alınıyor.

İlk Tahminler Ne Yönde?

Ekim ayı enflasyon verileri ışığında yapılan ilk hesaplamalara göre, işçi emeklisinin dört aylık zammı yaklaşık olarak %10,25 olarak hesaplandı. Memurlar ise Temmuz ayında %5 oranında zam almışlardı. Bu verilere göre memur ve memur emeklisinin alacağı dört aylık enflasyon farkı ve 2026 yılı için toplu sözleşmeden kazanılan %11'lik zam ile toplamda yaklaşık %16,55'lik bir artış söz konusu olabilir. Ancak bu rakamlar, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte değişiklik gösterebilir. Kesin zam oranları, TÜİK'in Ocak ayında açıklayacağı nihai enflasyon rakamlarıyla netleşecek.

Piyasalar ve Uzmanlar Ne Diyor?

Piyasa analistleri, enflasyonun önümüzdeki aylarda da yüksek seyrini sürdürmesi halinde, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşebileceğini belirtiyor. Ancak, hükümetin uygulayacağı ekonomik politikalar ve enflasyonla mücadele stratejileri, zam oranlarını doğrudan etkileyebilir. Uzmanlar, emekli ve memurların alım gücünün korunması için enflasyonun kontrol altına alınmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Emekliler ve Memurlar Ne Bekliyor?

Enflasyonun yüksek seyretmesi ve hayat pahalılığının artmasıyla birlikte, emekli ve memurlar maaşlarında anlamlı bir artış bekliyor. Özellikle düşük gelirli emekliler, maaşlarına yapılacak zammın, ekonomik olarak rahatlamalarına yardımcı olmasını umuyor. Memurlar da maaşlarının telafi edilmesini ve alım güçlerinin korunmasını talep ediyor.

Ocak 2026 memur ve emekli zammı için geri sayım başladı. Ekim ayı enflasyon verileri ilk ipuçlarını verse de, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak rakamlar nihai tabloyu şekillendirecek. Milyonlarca emekli ve memur, enflasyonun seyrini ve hükümetin alacağı kararları yakından takip ediyor. Kesin zam oranları, Ocak ayında TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte netleşecek.