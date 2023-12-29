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Memur ve emekli zammında geri sayım başladı! 'Böyle bir yöntem tercih edilirse' diyerek duyurdu! İşte refah payı ile masadaki zam oranı...

29.12.2023 10:08 | Son Güncelleme:
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Asgari ücrete gelen yüzde 49’luk zammın ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri haftaya açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Memur ve emekli zammında masadaki oran ne, kademe kademe zam gerçekleşir mi, 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Memur ve emekli zammında geri sayım başladı! 'Böyle bir yöntem tercih edilirse' diyerek duyurdu! İşte refah payı ile masadaki zam oranı...

En düşük memur maaşı ve SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşı için refah payı hariç rakamlar 3 Ocak 2024’te netleşecek. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66 olurken, 6 aylık memur enflasyon farkı için hesap yapıldı. Yeni asgari ücretin açıklamasının ardından şimdi de gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr Filiz Eryılmaz zam oranlarına ilişkin, "Refah payı eklenerek bir zam oranı belirlenecekmiş gibi görünüyor" değerlendirmesini yaptı. Piyasa beklentilerine göre en düşük emekli maaşının 10-11 bin TL bandında olabileceğini söyleyen Eryılmaz, "Dolayısıyla şöyle bir beklenti oluştu, asgari ücret yüzde 49 bandında olunca memur ve memur emeklisi yüzde 50'ye veya yüzde 49'a tamamlayıp SSK ve BağKur emeklilerini de eşitleme noktasında bir adıma da gidebilir" düşüncesini dile getirdi.

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MASADAKİ ZAM ORANI NE?

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 65 düzeyinde gerçekleşmesi halinde, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 36’nın üzerinde, memur ve emekli memur maaşlarına ise yüzde 50’ye yaklaşan oranda zam yapılması öngörülüyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında beş aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 33,65'lik zam imkanı doğdu.

Aralık ayına ilişkin veriler 3 Ocak'ta açıklanacak. Bu veriyle birlikte refah payı hariç zam oranı netleşecek.

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"REFAH PAYI EKLENEREK BİR ZAM ORANI BELİRLENECEKMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr Filiz Eryılmaz katıldığı HaberTürk yayınında zam oranlarına ilişkin olarak, "Yaklaşık yüzde 37'ye tekabül eden 6 aylık bir enflasyon farkı gündeme gelecek. Bu oran üzerinden SSK ve Bağkur emeklilerinin aynı zamanda memur ve memur emeklilerinin maaşları belli olacak. Birden fazla olasılık var ama piyasadaki genel beklentiye baktığımda sanki 6 aylık enflasyon farkına refah payı eklenerek bir zam oranı belirlenecekmiş gibi görünüyor. Hakim beklenti şu anda bu yönde." dedi. Eryılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu cepheden bakarsak eğer, hakim beklentiye göre yüzde 38'in üstüne refah payı eklenerek yüzde 45'e tamamlanabileceği beklentisi var. Orada şöyle bir ayrıntı var, onu paylaşmak istiyorum. 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşı aslında maaşları yüzde 48 bandına kadar çıkıyor.

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"SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİ DE EŞİTLEME NOKTASINDA BİR ADIMA DA GİDİLEBİLİR"

Dolayısıyla şöyle bir beklenti oluştu, asgari ücret yüzde 49 bandında olunca memur ve memur emeklisi yüzde 50'ye veya yüzde 49'a tamamlayıp SSK ve BağKur emeklilerini de eşitleme noktasında bir adıma da gidebilir. Böyle bir yöntem tercih edilirse SSK ve BağKur emeklilerine yaklaşık yüzde 10'luk bir refah payı ile yüzde 49-50 bandında yükseltme olabilir. Bence bu oldukça muhtemel.

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"TABAN AYLIK İÇİN PİYASALARDAKİ BEKLENTİ 10-11 BİN TL ARASI"

Sayın Cevdet Yılmaz'ın söylemlerinden gidecek olursak eğer, 'Biz henüz EYT sürecini tamamlamadık, henüz sistemde bir denge yok' diyor. Ben açıkçası şimdilik kök maaş tarafıyla ilgili düzenlemelerin yakın vadede gelebileceğine çok inanmıyorum. SSK, BağKur tarafını memur emeklileriyle eşitleyerek yüzde 50 baremine çıkarma sanki çok daha muhtemel gibi görülüyor. Taban aylık bildiğiniz gibi 7 bin 500 TL, orada da minimum 10 bin TL'ye, maksimum 12 bin 500 TL'ye kadar çıkarabileceğine yönelik beklentiler var. Piyasalarda hakim beklenti 10 ile 11 bin TL arası bir oran. 11 bin civarı daha makulmüş gibi görünüyor piyasa beklentisine bakarsak. Tabii ciddi bir belirsizlik var orada. Şurası da net Temmuz ayından bu yana emekliler tarafında ciddi bir mağduriyet de var. Bu mağduriyetin de giderilmesi bekleniyor. Memur, memur emeklileri yüzde 50; SSK- Bağkur'u da yüzde 50'ye tamamlarlar diye düşünüyorum."

KADEME KADEME ZAM GERÇEKLEŞİR Mİ?

Şimdilik öngörmüyorum. Taban aylığının altındaki kök maaşlar, bunların taban aylığına çekiliyor olması aslında söylediğiniz gibi hem bir yönü itibariyle dikey bazlı ücretler arasında bir adaletsizliği gündeme getiriyor, hem de aslında yüzde 50 artış olsa yüzde 50 artış kadar zam almamış da oluyor. Böyle de bir paradoks ortaya çıkıyor. Bununla ilgili düzenlemelere ihtiyaç olduğu kesin.

Memur maaşı ve emekli zammı 3 Ocak’ta netleşiyor! Memur maaşı ve emekli zammı 3 Ocak’ta netleşiyor!
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