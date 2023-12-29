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Memur ve emeklilerin gözü bu veride; işte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

29.12.2023 15:40 | Son Güncelleme:
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı 3 Ocak'ta belli olacak. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin zam oranı da kesinleşecek. Peki 3 Ocak öncesi Anadolu Ajansı Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler enflasyon için hangi tahminlerde bulundu.

Memur ve emeklilerin gözü bu veride; işte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

Asgari ücrete gelen yüzde 49’luk zammın ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

ANKETE GÖRE YILLIK ENFLASYONUN YÜZDE 65,19'A ÇIKACAĞI HESAPLANIYOR

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi kasımda yüzde 3,28 artış göstermişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Zam veri
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