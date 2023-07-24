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Memur ve memur emeklisine toplu sözleşme... Gözler kabine toplantısına çevrildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

24.07.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda dış politika, ekonomi ve iç siyasete ilişkin başlıklar değerlendirilecek. Toplantıda, memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 7. dönem kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin hazırlıklar da ele alınacak.

Memur ve memur emeklisine toplu sözleşme... Gözler kabine toplantısına çevrildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe'deki kabine toplantısında, birçok konu ele alınacak.

ENFLASYON, FAHİŞ KİRA...

Enflasyonla mücadele, fahiş kira artışlarını önlemek için alınması planlanan tedbirler kabinede ele alınması beklenen başlıklar arasında yer alacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE TOPLU SÖZLEŞME HAZIRLIĞI

Toplantıda, memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 7. dönem kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin hazırlıklar da değerlendirilecek.

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TERÖRLE MÜCADELE

Toplantıda yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında da sunum yapılacak.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.

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Memur Toplu Sözleşme kabine

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