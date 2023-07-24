Memur ve memur emeklisine toplu sözleşme... Gözler kabine toplantısına çevrildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe'deki kabine toplantısında, birçok konu ele alınacak.
Enflasyonla mücadele, fahiş kira artışlarını önlemek için alınması planlanan tedbirler kabinede ele alınması beklenen başlıklar arasında yer alacak.
Toplantıda, memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 7. dönem kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin hazırlıklar da değerlendirilecek.
Toplantıda yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında da sunum yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.