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Memur ve memur emeklisine verilecek zamda iki farklı senaryo! O tarihte verilecek

07.12.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün yapılan açıklamaya göre milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşına ocak ayı itibarıyla sosyal refah düzenlemesi yapılacak. Bu düzenlemeye göre maaşlarda artış olacak. Ek zam için ise iki iki farklı ihtimal ortaya çıkıyor. Bu ihtimallerden ilki seyyanen zam, diğeri ise sözleşme zammının artırılması olacak. İşte memur ve emekli maaşına yapılacak zama ilişkin son gelişmeler...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, yetkili konfederasyon Memur Sen ve diğer memur sendikalarıyla anlaşma sağlandığını belirterek, ocak ayında toplu sözleşmede öngörülenlere ilave olarak bir sosyal refah artışı yapılacağı belirtildi. Yapılacak yeni güncelleme 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak. Peki memur maaşlarında ne kadar artış bekleniyor? İşte maaşlara yansıyacak iki ihtimal...

6 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN MAAŞI ARTACAK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldığı, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, "3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi" denildi.

MEMURA ŞİMDİDEN 7,5 PUANLIK EK ZAM HAKKI DOĞDU

Memur ve memur emeklileri sözleşme gereği temmuz ayında yüzde 3 zam aldı. Temmuz-ocak arasında oluşacak enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak. 5 ayda yüzde 10,48'lik TÜFE artışı oldu. Maaşlara yaklaşık 7,5 puanlık ek zam imkanı şimdiden doğdu.

Sözleşme gereği memurlara ocak ayında yüzde 5'lik zam var yapılacak.

BİRİNCİ İHTİMAL: SEYYANEN ZAM

Öne çıkan ihtimallerden birisi ise memurlara ve memur emeklilerine seyyanen zam yapılması. Bu duruma göre, maaşlarda belli bir tutarda artış sağlanarak düzeltme yapılacak.

İKİNCİ İHTİMAL: SÖZLEŞME ZAMMININ ARTIRILMASI

İkinci senaryoda ise sözleşmedeki yüzde 5'lik zammın daha yukarı çıkarılması ve üstüne de enflasyon farkı eklenmesi. Böylece zam ocakta yansıtılarak kayıplar azaltılmış olacak.

MAAŞLARA 15 OCAK'TA YANSIYACAK

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, 3600 ek gösterge konusunun asgari ücret belli gündeme alınıp, çalışılacağını belirterek, "Bir ek protokol ile kamu görevlilerinin alım gücünün yükseltilmesi konusunda beklentimizi ilettik" dedi. Yalçın, ocakta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarının maaşına zam yapılacağını açıklarken, "15 Ocak'taki maaşlara yetişecek" diye konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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