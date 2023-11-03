'Memur zammı en az yüzde 50 olacak' dedi: Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın’dan enflasyon rakamlarına tepki: ‘Kayıp giderek yükseliyor’

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim'de tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61,36 artış kaydetti. Aylık artış ise yüzde 3,43 oldu. Bu gelişme ile memur ve memur emeklisinin 4 aylık zam oranı da kesinleşti. Refah payı hariç enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı eklendiğinde oran şimdiden yüzde 40,39’u buldu.

Bu gelişmenin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın enflasyon rakamları ve memur maaş zammı için dikkat çeken açıklamada bulundu. Yalçın, memurların kaybının giderek yükseldiğini söyledi.

“FARK DEĞİL KAYIPLARI BÜYÜYOR”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ali Yalçın, “’Enflasyon farkı alacağı artıyor' değil, 'ekonomik kayıplar büyüyor' gerçeği görülmelidir” diyerek şunları dile getirdi:

"En çok etkilenen kesim ise başta kamu görevlilerimiz olmak üzere sabit gelirliler olduğu unutulmamalıdır. Kamu İşvereni tarafından gerçekleştirilen söylem ve verilerle haklılığı tespit edilen Memur-Sen'in 7. Dönem Toplu Sözleşme'de masaya sunduğu teklifler, "Memur-Sen'in tespitleri doğru, teklifleri haklıydı" gerçeğini bir kez daha teyit etmiştir.”

“MEMURA OCAK AYINDA EN AZ YÜZDE 50 ZAM”

Memur zammı için Ocak 2024 hesaplaması da yapan Yalçın, “Bu veriler ve tespitler çerçevesinde; Ocak ayında kamu görevlilerinin maaş/ücret artışı enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 50-52 seviyelerinde gerçekleşeceği beklenmektedir. 2024 yılı içerisinde de benzer tablo ile karşılaşmamak, "kamu görevlileri kayıp yaşıyor" söylemini tekrarlamamak için Ocak ayında yapılacak düzenlemede, hem kamu görevlileri hem de kamu görevlisi emeklileri yönüyle kayıpların telafi edilmesi gerekmektedir. Mevcut durum itibariyle; "kamu görevlilerinin enflasyon farkı alacağı artıyor" söylemini değil, "kamu görevlilerinin ekonomik kayıpları artıyor" gerçeğini görmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

SAVAŞ VURGUSU

“Özellikle önümüzdeki 2 aylık süreç; mevsimsel etkilerin, enerji tüketiminin ve giderlerin büyük oranda artacağı, gelirin giderler arasında ucu ucuna paylaştırılacağı bir döneme giriyoruz. Özellikle savaşın etkisiyle enerji ve hammadde tarafında gerçekleşen olağanüstü artış, piyasalara yansıdığında gelir ve giderlerin denkleştirilmesi güçleşecektir” şeklinde konuşan Yalçın, “Enflasyon farkının "dönem içerisinde yaşanan kayıp" ve "kamu görevlilerinin geçmişe değil geleceğe yönelik kayıpları telafi ediliyor" gerçekliği unutulmamalıdır” değerlendirmesinde bulundu.







