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  4. Memur zammı için bildiğiniz tüm oranları unutun! Enflasyon hesabı ile yüzde 50’lik zam bekleniyordu: Yüzde 58,46 ve yüzde 10 refah payı talebi…

Memur zammı için bildiğiniz tüm oranları unutun! Enflasyon hesabı ile yüzde 50’lik zam bekleniyordu: Yüzde 58,46 ve yüzde 10 refah payı talebi…

11.12.2023 15:48 | Son Güncelleme:
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Öğretmen, doktor, hemşire, polis maaşları… Memur zammı için 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Milyonlar 2024 yılı için memur maaşı zammı hesaplaması yapmaya başlarken, TBMM Genel Kurulu'nda 2024 bütçesi görüşülmeye başlandı. Bu gelişmenin ardından Türkiye Kamu-Sen'den memur maaşlarına zam talebi geldi. Dernek, en düşük memur maaşı zammı içi yüzde 58,46 oranını işaret etti. Yüzde 10’lık refah payı artışı istedi. İşte kuruşu kuruşuna memur ve emekli maaşı hesapları...

Memur zammı için bildiğiniz tüm oranları unutun! Enflasyon hesabı ile yüzde 50’lik zam bekleniyordu: Yüzde 58,46 ve yüzde 10 refah payı talebi…

Milyonlarca memur ve memur emeklisi Ocak zammı için heyecanlı bekleyişini sürdürürken Ankara’da hareketli bir döneme girildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Alınacak kararların doğrudan vatandaşları ilgilendirdiğini dile getiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur maaşlarına zam talebinde bulundu.

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“SORUNLARA ÇÖZÜM GETİRMEKTEN ÇOK UZAKTA”

Bütçe teklifinin vatandaşların beklentilerini karşılamaktan ve sorunlarına çözüm getirmekten uzak olduğunu savunan Kahveci, 2023'te kamu çalışanlarına yapılan enflasyon farkına tabi artışların, enflasyonun altında kaldığını, zorunlu harcama kalemlerindeki fiyat artışların emekliler ile çalışanları zor durumda bıraktığını ifade etti.

MEMUR MAAŞI ZAMMI TALEBİNİ AÇIKLADI

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan teklif çerçevesinde yapılacak düzenlemelerle kamu çalışanlarının ve emeklilerin sorunlarının en aza indirilmesi gerektiğini bildiren Kahveci, şunları kaydetti:

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"Bu çerçevede, enflasyon beklentilerinin bile gerisinde kalan memur maaş zamlarının güncellenerek hiç olmazsa kamunun kendi alacaklarına yapmayı planladığı zam oranı olan yüzde 58,46 yeniden değerleme oranı kadar artış yapılması sağlanmalı, bunun üzerine de yüzde 10 oranında bir refah payı verilerek memur ve emeklilere nefes aldırılmalıdır. Emekli maaşlarındaki adaletsizliğin giderilmesi adına 8 bin 77 liralık ilave ek ödemenin emekli maaşlarına da dahil edilmesi sağlanmalıdır. Bunlara ek olarak verilen sözler tutulmalı ve birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerini 3600'e yükseltecek uygulama hayata geçirilmelidir."
Kahveci, milletvekillerinden, büyük haksızlıklara uğramış ve ekonomik zorluklar içinde bulunan memur ve emeklileri gözetecek kararlara imza atarak 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ni memnuniyet verici şekilde TBMM'den geçirmeleri temennisinde bulundu

5 AYLIK MEMUR ZAMMI NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 ikinci yarısının 5’inci enflasyon verisini duyurmuştu. Veri sonrası 5 aylık memur enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı dahil olmak üzere yüzde 45’lik zam memur maaşları için kesinleşti. Ancak memur zammı için nihai rakam Aralık ayı enflasyonunun da açıklanmasının ardından belli olacak. Merkez Bankası tahminlerine göre bu oranın yüzde 50 seviyelerine yaklaşacağı hesaplanıyor.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE OLACAK?

Eğer Merkez Bankası ekonomistlerinin yüzde 65’lik enflasyon beklentisi gerçekleşirse en düşük memur maaşı evli ve 2 çocuklu bir çalışan için 22 bin 17 liradan 32 bin 906 liraya en düşük memur emeklisi maaşı da 9 bin 876 liradan 14 bin 760 liraya yükselecek.

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 5 AYLIK YÜZDE 45)

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 47.035
• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 33.242
• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 42.811
• Öğretmen 1/4 – 26.642 – 38.630
• Başkomiser 1/3 – 32.613 – 47.288
• Polis memuru 8/1 – 29.512 – 42.792
• Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 53.884
• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 38.320
• Mühendis 1/4 – 33.109 – 48.008
• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 34.111
• Profesör 1/4 – 48.111 – 69.760
• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 46.037
• Vaiz 1/4 – 27.608 – 40.031
• Avukat 1/4 – 31.549 – 45.746

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MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 5 AYLIK YÜZDE 45)

• Müsteşar 1/1 – 35.911 – 52.070
• Genel müdür 1/1 – 31.784 – 46.086
• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 – 18.085
• Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 14.159
• Öğretmen 1/4 – 14.791 – 21.446
• Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 – 30.364
• Başkomiser 1/4 – 14.791 – 21.446
• Polis memuru 1/4 – 14.791 – 21.446
• Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 – 21.446
• Mühendis 1/4 – 14.810 – 21.474
• Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 – 15.417
• Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 31.697
• Profesör 1/4 – 25.678 – 37.233
• İmam Hatip – 14.791 – 21.446
• Avukat 1/4 – 14.791 – 21.446


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memur zammı
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