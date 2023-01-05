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Memura, emekliye yüzde 30 zam! Bu detay atlanmıştı, 15 Ocak’ta değişiyor: Ek gösterge ile bazı maaşlar azalacak…

05.01.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur ve memur emeklisi ile, SGK’lı, Bağ-Kur’lu emeklilerin maaşlarına 2023’ün ilk 6 ayı için yapılan zam oranı yüzde 30 olarak belirlendi. En düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya yükselirken, en düşük emekli maaşı ise 5.500 lira oldu. Emeklilik başvurusu için EYT ve ek gösterge yasasının yürürlüğe girmesini bekleyen milyonlarca memurun maaşlarına ilave geliyor. Ancak bazılarının ise maaşlarında düşüş yaşanacak. İşte detaylar…

Memura, emekliye yüzde 30 zam! Bu detay atlanmıştı, 15 Ocak’ta değişiyor: Ek gösterge ile bazı maaşlar azalacak…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu görevlilerine ve tüm emeklilere verilecek zammın yüzde 30 olarak uygulanacağını açıkladı. Böylece kamu görevlileri ve emeklilerin aylıklarına yapılan zamlar belli oldu. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi. SGK ve Bağ-Kur’lu için en düşük emekli maaşı 3.500 liradan 5.500 liraya yükseltildi.

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EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ 15 OCAK’TA YÜRÜRLÜKTE

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, yaklaşık 5,3 milyon memur ve emekli memuru kapsayan ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Ek gösterge artışı, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Ek gösterge artışından yararlanan emekliler, şubat ayından itibaren yeni ek gösterge üzerinden emekli aylığı almaya başlayacaklar. Söz konusu düzenleme ile 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, avukat, müdür gibi bazı meslek gruplarında ise 2200 veya 3000’den 3600’e çıkartıldı.

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BAZI MEMURLARIN MAAŞI AZALACAK

Ek göstergenin daha çok emekli aylıklarını artıran bir fonksiyonu var. Çalışırken ele geçen maaş üzerinde ise sınırlı etkisi bulunuyor. Ek göstergesi 600 puan artan memurların maaşları yaklaşık 190 lira artacak. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanların maaşlarındaki artış 100 lira dolayında olacak. Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkan memurların çalışırken aldıkları maaş ise yaklaşık 180 lira azalacak.

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EMEKLİ MAAŞINDA 2.587 TL’YE KADAR ARTIŞ

Dini yükseköğrenim görmeyen lisans mezunu din görevlileri, sağlık bilimleri lisansiyeri olmayan lisans mezunu hemşireler ve müdürlerin ek göstergeleri 2200’den 3600’e çıkacak. Yükseköğrenim mezunu öğretmenler, dini yükseköğrenim mezunu din görevlileri, sağlık bilimleri lisansiyeri hemşireler ve polislerin ek göstergesi ise 3000’den 3600’e çıkacak. Ek göstergesi sadece 600 puan artan emeklilerin aylıklarında, yüzde 30’luk normal maaş zammına ilave 260,40 TL artış olacak. Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkanlardan 25 yıl hizmeti olanların aylıklarına 2.115 TL, 30 yıl hizmeti bulunanların aylıklarına ise 2.240 TL ilave artış yapılacak. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanlardan 25 yıl hizmeti olanlar 2.463 TL, 30 yıl hizmeti olanlar ise 2.587 TL daha fazla zam alacaklar.

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YENİ EMEKLİ OLANLARIN EMEKLİ İKRAMİYELERİ ARTACAK

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile birlikte yüzbinlerce memur emekli olmaya hazırlanıyor. EYTve ek gösterge düzenlemesinin resmen yürürlüğe girmesinin ardından memurların emekli ikramiyeleri de artacak. Emekli ikramiyesindeki artış tutarı; ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkanlarda 25 yıl hizmeti olanlar için 52.875 TL’den başlayacak. Ek göstergesi 2000’den 3600’e çıkan ve 25 yıl hizmeti olanlarda ise 61.575 TL’den başlayacak.

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Yüzde 30’luk zam sonrası 2023 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle:

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) / Derece - 1/4

  • Net görev aylığı (TL)
  • 2022 Temmuz - 15.848
  • 2023 Ocak - 20.724

Memur (Üniversite Mezunu) / Derece - 9/1

  • Net görev aylığı (TL)
  • 2022 Temmuz - 9.707
  • 2023 Ocak - 12.632

Uzman Öğretmen / Derece - 1/4

  • Net görev aylığı (TL)
  • 2022 Temmuz - 12.905
  • 2023 Ocak - 18.246

Öğretmen / Derece - 1/4

  • Net görev aylığı (TL)
  • 2022 Temmuz - 12.276
  • 2023 Ocak - 15.793

Başkomiser / Derece - 3/1
Net görev aylığı (TL)
2022 Temmuz - 15.810
2023 Ocak - 20.873

Polis memuru / Derece - 8/1

  • Net görev aylığı (TL)
  • 2022 Temmuz - 13.747
  • 2023 Ocak - 18.235

Uzman Doktor / Derece - 1/4

  • Net görev aylığı (TL)
  • 2022 Temmuz - 18.853
  • 2023 Ocak - 24.743

Hemşire (Üniversite Mezunu) / Derece - 5/1

  • Net görev aylığı (TL)
  • 2022 Temmuz - 11.828
  • 2023 Ocak - 15.611

Mühendis / Derece - 1/4

  • Net görev aylığı (TL)
  • 2022 Temmuz - 16.205
  • 2023 Ocak - 21.295

Teknisyen (Lise Mezunu) / Derece - 11/1

  • Net görev aylığı (TL)
  • 2022 Temmuz - 10.100
  • 2023 Ocak - 13.142

Profesör / Derece - 1/4

  • Net görev aylığı (TL)
  • 2022 Temmuz - 25.984
  • 2023 Ocak - 34.057

Araştırma Görevlisi / Derece - 7/1

  • Net görev aylığı (TL)
  • 2022 Temmuz - 15.311
  • 2023 Ocak - 20.139

Vaiz / Derece - 1/4

  • Net görev aylığı (TL)
  • 2022 Temmuz - 12.752
  • 2023 Ocak - 16.615

Avukat / Derece - 1/4

  • Net görev aylığı (TL)
  • 2022 Temmuz - 15.485
  • 2023 Ocak - 19.968

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memur zammı emekli zammı

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