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Memurlar için ek zamda çerçeve çiziliyor! Kamudaki milyonların maaşını ilgilendiriyor: Haftaya belli olacak…

02.02.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri için süreç devam ediyor. Türk-İş, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin taleplerini neticelendirmek için toplandı. Talepler gelecek hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulacak. Bu sözleşme, 1 Ağustos’taki memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde çerçevelerinin belirlenmesi açısından önem taşıyor.

Memurlar için ek zamda çerçeve çiziliyor! Kamudaki milyonların maaşını ilgilendiriyor: Haftaya belli olacak…

Kamu işçisine zam görüşmelerinde kritik haftaya girildi. Sendikalar çalışma halinde. Türk-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulacak ortak bir taslak metin için Hak-İş ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Türk-İş, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin talepleri neticelendirmek için toplandı. Toplantıda 2023-2025 döneminde yapılacak zam oranı ve beklentiler masada olacak. Görüşmeler 700 bin kamu işçisini ilgilendiriyor.

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KAMU İŞÇİSİNE ZAM TALEBİ HAFTAYA BAKANLIKTA

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, 2021'de imzalanan protokol kapsamındaki sözleşmelerin bir bölümünün süresinin ocak ayında sona erdiğini belirtti. Geri kalanının ise mart ayında biteceğini açıkladı. Beklentilerin ve zam oranı taleplerinin gelecek hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulacağını söyledi. Türk-İş'in bu hafta bitmeden mali ve sosyal hakları içeren talepleri netleştirmesi öngörülüyor.

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MEMURLARIN TOPLU SÖZLEŞME ZAMI DA NETLEŞECEK

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerininin belirlemesi açısından da önem taşıyor.


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memur zammı

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