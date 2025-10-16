FİNANS

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: "Talep koşullarının enflasyonun düşme sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington’daki sunumunda Türkiye ekonomisindeki veri belirsizliklerine ve sıkı para politikasının önemine dikkat çekti. Karahan, “Talep koşullarının enflasyonun düşme sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cansu Akalp

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington'daki sunumunda Türkiye ekonomisindeki veri belirsizliklerine ve sıkı para politikasının önemine işaret etti. Karahan, "Talep koşullarının enflasyonun düşme sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Karahan, Washington'da gerçekleştirdiği “Türkiye'de Makroekonomik Verileri Okumada Karşılaşılan Zorluklar” başlıklı sunumunda, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve veri analizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"DİJİTALLEŞME VERİ OKUNURLUĞUNU ZORLAŞTIRIYOR"

Karahan, ekonomik faaliyetin gücüne ilişkin farklı kaynakları arasında belirgin farklılıklar bulunduğunu belirterek, dijitalleşmenin bazı veri setlerinin yorumlanmasını belirsizleştirdiğini söyledi.

Karahan, “Dijitalleşmeye geçiş, çeşitli veri yayınlarını belirsizleştirerek makroekonomik verilerin okunmasını zorlaştırmaktadır” ifadelerini kullandı.

"FAALİYETTE ILIMLILIK SÜRÜYOR"

TCMB Başkanı, bankanın gerçek zamanlı çıkarımlar yapabilmek için çok çeşitli göstergeleri izlediğini vurgulayarak, “Ekonomik faaliyet ve talep göstergeleri bir araya getirildiğinde, ılımlılığın devam ettiğine işaret ediyor” dedi.

"TALEP KOŞULLARININ ENFLASYONUN DÜŞME SÜRECİNİ BOZMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını söyledi.

Bu duruşun talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla enflasyonun düşüş sürecini destekleyeceğini söyleyen Karahan, “Talep koşullarının enflasyonun düşme sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Fatih Karahan
