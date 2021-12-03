Merkez Bankası dövize müdahale etti! Özgür Demirtaş çağrı yaptı: Rezerv satmayın

TCMB 1 Aralık tarihinde, 2014'ten bu yana ilk kez döviz piyasasında satım yönünde müdahalede bulunmuştu.

Merkez Bankası'ndna müdahaleye ilişkin yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

7 yıl aradan sonra bu hafta iki kez müdahale yapıldı. Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak çağrıda bulundu.

Finans Profesörü Özgür Demirtaş'ın Merkez Bankası sonrası paylaşımı şöyle;

Rezerv satmayın. Rezerv satarak kur dengelemek sağlıksız ve verimsiz bir yöntemdir. Rezervimizdeki her dolar çok değerli. Rezerv satmayın. Rezerv satmayın. Merkez Bankasının para politikasını düzeltin ve güven verin yeter.

Rezerv satmayın.



Rezerv satarak kur dengelemek sağlıksız ve verimsiz bir yöntemdir. Rezervimizdeki her dolar çok değerli.



Rezerv satmayın.

Rezerv satmayın.



Merkez Bankasının para politikasını düzeltin ve güven verin yeter. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 3, 2021



