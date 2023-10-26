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Merkez Bankası faiz arttırdı: Kredi kartı faizleri de değişiyor! 1 Kasım'dan itibaren yüzde 4,47'ye çıkacak

26.10.2023 15:32 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizdeki 5 puanlık artışının ardından kredi kartı faiz oranları yükselecek. İşte 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak faiz oranları...

Merkez Bankası faiz arttırdı: Kredi kartı faizleri de değişiyor! 1 Kasım'dan itibaren yüzde 4,47'ye çıkacak

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklentilere paralel 5 puan artışla yüzde 35'e çıkardı. Faizdeki artışla birlikte kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler değişecek.

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KREDİ KARTI FAİZLERİ NE OLACAK?

Kredi kartı faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı faiz artışının ardından yüzde 3,16’ya yükselecek. Kredi kartı için aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,26'dan yüzde 3,71'e, aylık gecikme faizi de yüzde 3,56'dan yüzde 4,01'e yükselecek. Nakit çekimde faiz aylıkta yüzde 4,02'den yüzde 4,47'ye yükselecek.

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TİCARİ KREDİLERDE ÜST SINIR ARTACAK

Ticari kredi faizlerinde üst limit, 1,8’lik kat sayıya göre yüzde 69,3'ten yüzde 83’e yükselecek. İhracat ve yatırım kredileri için üst sınır yıllık yüzde 53,9'dan yüzde 64,5'e çıkacak.

NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Kredi kartı ve ticari kredilerdeki yeni faiz oranları 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek. 1 Kasım'a kadar yapılacak işlemlerde şu anki oranlar geçerli olacak.

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kredi kartı

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