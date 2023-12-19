Merkez Bankası faiz kararı Aralık için belli oluyor! Dikkat çeken 'asgari ücret' detayı: 'Beklentiler iyileşiyor ama...'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 21 Aralık Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde yüzde 40'a yükseltilmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.

ADIMLAR DAHA UFAK ATILACAK

Merkez Bankası Aralık Ayı faiz kararı için değerlendirmelerde bulunan Dinamik Yatırım Ekonomistleri, "Ancak Merkez Bankası'nın geçen ayki faiz kararını açıkladığı notunda, faiz arttırım döngüsünün sonuna gelindiğini ve sonraki adımların daha düşük düzeyde atılacağına dair açıklaması, bu toplantıda 500 baz puanın altında bir faiz artışı ile karşılaşacağımızı gösteriyor. Beklenti 250 baz puanlık faiz artışı yönünde" dediler.

ASGARİ ÜCRET VE DOĞAL GAZ ETKİSİ

Faiz artırımlarının daha düşük düzeyde tutularak yeni yılda da devam ettirilebileceğini belirten ekonomistler, "Enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye karşın asgari ücret artışı ve doğal gaz fiyat indiriminin baz etkisi dolayısıyla enflasyonda artış eğiliminin devam edecek olması, Merkez Bankası'nın yeni yılda da faiz artışlarına düşük düzeylerde devam etmesine neden olabilir. Beklentilerin şekillenmesi açısından faiz kararı kadar Merkez Bankası'nın açıklama notunda verdiği yönlendirme de önemli olacak" ifadelerini kullandılar.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ENFLASYONU TETİKLEYECEK

2024 yılında asgari ücretin yukarı yönlü revizyonu ve yeni yıl ile birlikte tüketim kalemlerine gelebilecek zamların enflasyonda tekrar yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini de öngördüklerine değinen Global Menkul Değerler Ekonomisti Özlem Mutcan Elbaşı da, "Bu sebeple, 12 aylık beklenen enflasyon eğilimini dikkatle takip eden ekonomi yönetiminin bu gelişmeler doğrultusunda Ocak ayında bir faiz artışı daha yaparak faizleri yüzde 45’e sabitlemesini bekliyoruz." diye konuştu.

Ekonomist Mutcan Elbaşı, devam eden dönemde patikada ifade edilen enflasyonun zirve noktayı Mayıs ayında gördükten sonra ılımlı şekilde gerilemesinin akabinde Eylül aylarında faiz indirimi yapılmasını ve 2024 yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 35’e doğru düşürülmesini öngördüklerini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

TCMB, 22 Haziran 2023 toplantısında faizi 650 baz puan, Temmuz'da 250, Ağustos'ta 750, Eylül'de 500, Ekim ayında 500, Kasım ayında da 500 baz puan artırmıştı. Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığı görevine geldiği Haziran ayından bu yana haftalık repo faizi toplamda 3.150 baz puan yükseltildi ve yüzde 8,50'den yüzde 40,00 seviyesine çıkarıldı.







