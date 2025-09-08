Merkez Bankası faiz kararı öncesi beklentiler şekilleniyor: Ekonomistler indirimde hemfikir, miktarda ayrışıyor

Eylül Ayı PPK Toplantısı Yaklaşırken, Ekonomistlerin Faiz İndirimi Tahminleri Yoğunlaşıyor

Türkiye ekonomisi, Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikaları etrafında şekillenmeye devam ediyor. 11 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasaların ve ekonomistlerin beklentileri yoğunlaşıyor. Özellikle son dönemde açıklanan enflasyon rakamları ve küresel ekonomik gelişmeler, TCMB'nin alacağı kararları doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

AA Finans'ın yaptığı son beklenti anketi, ekonomistlerin genel olarak faiz indirimine kesin gözüyle baktığını ortaya koyuyor. Ankete katılan 26 ekonomistin büyük çoğunluğu, politika faizinde indirim bekliyor. Ancak indirim miktarı konusunda farklı tahminler bulunuyor. Ekonomistlerin 18'i 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i ise 300 baz puanlık bir indirim bekliyor. Bu da beklentilerin 200 ila 300 baz puan aralığında yoğunlaştığını gösteriyor. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 200 baz puan indirilerek yüzde 41'e çekilmesi yönünde. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 olarak belirlendi. Bu veriler, Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faiz indirimlerine devam edeceği beklentisini güçlendiriyor.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Ağustos ayı enflasyon verilerinin beklentileri aşması, bazı kuruluşların faiz indirimi beklentilerini düşürmesine neden oldu. Ancak genel kanı, TCMB'nin yine de bir faiz indirimi yapacağı yönünde. CNBC-e, Bloomberg HT ve AA Finans'ın anket sonuçları da benzer şekilde, faiz indiriminin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Ekonomistler, enflasyonun yüksek seyretmesine rağmen, ekonomik aktiviteyi desteklemek ve kredi akışını canlandırmak amacıyla faiz indirimlerinin devam edeceğini öngörüyor. Merkez Bankası'nın son dönemde attığı adımlar ve yaptığı açıklamalar da bu beklentiyi destekler nitelikte.

Piyasalar, TCMB'nin alacağı kararları yakından takip ederken, faiz indiriminin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri de merakla bekleniyor. Faiz indiriminin, özellikle yatırım ve tüketim harcamalarını artırarak ekonomik aktiviteyi canlandırması bekleniyor. Ancak enflasyonun kontrol altında tutulması da büyük önem taşıyor. Bu nedenle, Merkez Bankası'nın faiz politikalarını belirlerken enflasyon ve büyüme arasındaki dengeyi gözetmesi gerekiyor.

Sonuç olarak, TCMB'nin 11 Eylül'deki PPK toplantısında faiz indirimi yapması bekleniyor. Ancak indirim miktarı konusunda farklı görüşler bulunuyor. Ekonomistler, 200 ila 300 baz puan arasında bir indirim beklerken, piyasalar da Merkez Bankası'nın alacağı kararları yakından takip ediyor. Faiz indiriminin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri merakla beklenirken, enflasyonun kontrol altında tutulması da büyük önem taşıyor. Merkez Bankası'nın, faiz politikalarını belirlerken enflasyon ve büyüme arasındaki dengeyi gözetmesi, Türkiye ekonomisi için kritik bir öneme sahip.