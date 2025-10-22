FİNANS

Merkez Bankası faiz kararı öncesi kritik beklentiler: Uzmanlar ne öngörüyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 23 Ekim Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalar diken üstünde. Ekonomistler ve yatırımcılar, olası bir faiz indiriminin dolar, altın ve borsa üzerindeki etkilerini değerlendiriyor. JPMorgan tahminlerini revize ederken, ekonomist Yüksel Okşak farklı senaryoları masaya yatırıyor.

Cansu Akalp

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) merakla beklenen faiz kararı öncesinde belirsizlik hakim. Piyasalar, TCMB'nin nasıl bir yol izleyeceğine odaklanmış durumda. Enflasyon verileri, küresel ekonomik gelişmeler ve iç dinamikler, kararı etkileyen önemli faktörler olarak öne çıkıyor. Bu kritik süreçte, uzmanların görüşleri ve öngörüleri yatırımcılar için yol gösterici nitelikte.

CNN Türk'e özel açıklamalarda bulunan Ekonomist Yüksel Okşak, TCMB'den 100-150 baz puanlık ölçülü bir faiz indirimi beklediğini ifade etti. Okşak, Merkez Bankası'nın "veri bağımlı, yavaşlatılmış gevşeme" mesajını vurgulayacağını öngörüyor. Olası bir faiz indiriminin dolar/TL kuru üzerindeki etkileri, Borsa İstanbul'daki sektörlerin performansı ve altın fiyatlarının seyri, yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Okşak'a göre, faiz indirimi sonrası Borsa İstanbul'da özellikle bankacılık ve sanayi sektörleri ön plana çıkabilirken, dolar kurunda yukarı yönlü bir hareketlenme görülebilir. Altın fiyatlarının ise küresel gelişmelerden de etkilenerek dalgalı bir seyir izlemesi bekleniyor.

Öte yandan, uluslararası yatırım bankası JPMorgan, TCMB'nin faiz kararına ilişkin tahminlerini revize etti. Daha önce 150 baz puanlık bir indirim bekleyen kurum, beklentisini 100 baz puana çekti. JPMorgan Ekonomisti Fatih Akçelik, Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleşen enflasyon verilerindeki yukarı yönlü sürprizlerin bu revizyonda etkili olduğunu belirtiyor. Kurum, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini de yüzde 31,5'ten yüzde 32'ye yükseltti. JPMorgan'ın raporunda, TCMB'nin faiz indirimlerini daha da yavaşlatacağı ve Aralık ayında da 100 baz puanlık bir indirim yapacağı öngörülüyor. 2025 yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 38,5 olarak belirlendi.

Piyasaların dikkati, 23 Ekim Perşembe günü açıklanacak olan TCMB faiz kararına çevrilmiş durumda. Kararın, döviz kurları, borsa ve altın fiyatları üzerinde önemli etkileri olması bekleniyor. Yatırımcılar, uzmanların görüşlerini ve analizlerini yakından takip ederek pozisyonlarını belirlemeye çalışıyor. TCMB'nin alacağı karar, Türkiye ekonomisinin geleceği açısından kritik bir öneme sahip.

Sonuç olarak, TCMB'nin faiz kararı öncesinde piyasalarda belirsizlik ve beklenti hakim. Uzmanların farklı senaryoları değerlendirdiği bu süreçte, yatırımcıların dikkatli ve temkinli hareket etmesi önem taşıyor. TCMB'nin alacağı karar, piyasaların yönünü belirleyecek ve ekonomik göstergeler üzerinde önemli etkiler yaratacaktır.

