FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası’nda bu yıl ilk kez oldu! Brüt rezervler 80 milyar doları aştı

Merkez Bankası’nda bu yıl ilk kez oldu! Brüt rezervler 80 milyar doları aştı

21.09.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCMB brüt rezervleri bu yıl ilk kez 80 milyar doları aştı. Net rezervler 1,31 milyar dolar artış gösterdi. Altın rezervleri de 41 milyar 374 milyon dolardan 41 milyar 555 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası’nda bu yıl ilk kez oldu! Brüt rezervler 80 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt rezervleri 15 Eylül itibarıyla 788 milyon dolar, net rezervleri 1,31 milyar dolar artış gösterdi.

BDDK karar sonrası duyurdu: KKM hesapları tepetaklak BDDK karar sonrası duyurdu: KKM hesapları tepetaklak

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 79 milyar 271 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 80 milyar 59 milyon dolara yükseldi. Böylece bu yıl brüt rezervler ilk kez 80 milyar doların üzerine çıktı.

Altın rezervleri 41 milyar 374 milyon dolardan 41 milyar 555 milyon dolara, toplam rezervler 120 milyar 645 milyon dolardan 121 milyar 515 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 16 milyar 278 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 17 milyar 588 milyon dolara yükseldi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TCMB, parasal sıkılaşmaya ‘devam’ dediTCMB, parasal sıkılaşmaya ‘devam’ dedi
Sırada kredi kartları var! 1 Ekim'den itibaren değişiyor...Sırada kredi kartları var! 1 Ekim'den itibaren değişiyor...
BDDK karar sonrası duyurdu: KKM hesapları tepetaklakBDDK karar sonrası duyurdu: KKM hesapları tepetaklak
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Galibiyet kutlaması gündem yarattı! Yarı çıplak sahaya atladılar

Galibiyet kutlaması gündem yarattı! Yarı çıplak sahaya atladılar

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Yanlış harita bilgisi ölümüne neden oldu! Çöken köprüyü gösterince...

Yanlış harita bilgisi ölümüne neden oldu! Çöken köprüyü gösterince...

İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı

İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.