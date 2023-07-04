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Merkez Bankası'ndan özel bankalar için karar! Döviz ihtiyacı olana doğrudan kaynak oluşturacak

04.07.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat hesaplarının dönüşünde talep eden özel bankalara da doğrudan döviz temini imkanı sağlayacak.

Merkez Bankası'ndan özel bankalar için karar! Döviz ihtiyacı olana doğrudan kaynak oluşturacak

Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı mevduat dönüşlerinin oluşturduğu Döviz talebini karşılamaları için özel bankalara ihtiyacı olan dövizi sağlayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kur Korumalı Mevduat dönüşü için özel bankalara temin edeceği kaynağın esasları belli oldu.

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Buna göre, işlemler için komisyon alınmayacak, teminat ve limit aranmayacak.. İşlemlerde minimum tutar ise 500 bin dolar ya da euro olacak. Bu konuda kaynak aktarımı döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili tüm bankalar ile gerçekleştirilecek.

MERKEZ BANKASI (4)

Bankalara yapılacak döviz ödemeleri bankaların işlemlere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra gerçekleştirilecek. İşlemler tam iş günlerinde 13.30-15.00 saatleri arasında yapılacak. İşlemlerde saat 11'de TCMB tarafından ilan edilen alış kurları uygulanacak.


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