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Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası Özgür Özel'den ses getirecek iddia! "Bugün yüzde 32,5 olacaktı"

Merkez Bankası'nın faiz oranını 3 ay sonra indirmesi üzerine CHP lideri Özgür Özel'den çarpıcı bir iddia geldi. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'ı işaret ederek "19 Mart olmasaydı Merkez Bankasını istikrarını sürdürecekti, faiz oranı bugün yüzde 32,5 olacaktı" dedi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası Özgür Özel'den ses getirecek iddia! "Bugün yüzde 32,5 olacaktı"
Hazar Gönüllü

Piyasaların bir süredir merakla beklediği faiz kararı bugün belli oldu. Merkez Bankası 3 ay sonra ilk kez indirime giderek politika faizi oranını 300 baz puan indirdi. Böylece faiz oranı yüzde 46'dan yüzde 43'e inmiş oldu. Ses getiren bu karar siyasetin de gündemine geldi.

Merkez Bankası nın faiz indirimi sonrası Özgür Özel den ses getirecek iddia! "Bugün yüzde 32,5 olacaktı" 1

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'FAİZ ORANI' İDDİASI

Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'i ziyaret etmesinin ardından iki lider basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Merkez Bankası'nın faiz kararına değinen Özgür Özel, "19 Mart olmasaydı MB istikrarını sürdürecekti, faizi indirecekti, faiz oranı şimdi %32,5 olacaktı" iddiasıyla dikkat çekti.

Merkez Bankası nın faiz indirimi sonrası Özgür Özel den ses getirecek iddia! "Bugün yüzde 32,5 olacaktı" 2

"19 MART OLMASAYDI FAİZ ORANI BUGÜN BELKİ %30 OLACAKTI"

Özel toplantıda konuya ilişkin şunları şöyle konuştu:

"Mehmet Şimşek, rezervleri İmamoğlu’nu hapse atmak için biriktirmiş. Vatandaşa 19 Mart için kemer sıkma politikası uyguladılar. 19 Mart olmasaydı MB istikrarını sürdürecekti, faizi indirecekti, faiz oranı şimdi %32,5 olacaktı, belki %30 olacaktı. İndiremedi. Hiçbir şey olmasa bu ülkeye 5 ay kaybettirdiler, 5 güne tahammülü yok bu insanların. Asgari ücrete, emekli maaşına para yok ama Ekrem’i içeriye at, buna para var."

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