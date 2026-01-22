Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor! İlk kez oldu

Merkez Bankası toplam rezervleri, 16 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 102 milyon dolar yükselerek ilk kez 200 milyar doları aştı.

