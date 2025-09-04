Merkez Bankası yüzde 24 demişti! Uzman isim 'Hedef aşılacak' Memurun ve emeklinin maaş tablosunu doğrudan etkileyecek 'Çift haneli zam...'

FİNANS

Memurun ve emeklinin maaş tablosunu doğrudan etkileyecek 'Çift haneli zam...'

Türkiye İstatistik Kurumu dün Ağustos enflasyonunu açıkladı. 2 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından memur ve emekli Ocak ayında ne kadar zam alacağını da merak etmeye başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, merak edilen zam oranları ile ilgili konuştu. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Temmuz enflasyonu yüzde 2,06; Ağustos enflasyonu ise 2,04 olarak açıklandı. 2 aylık enflasyon farkının belli olması ile beraber milyonlarca memur ve emekli gözünü Ocak zammına çevirdi. Kesin tablonun ortaya çıkması için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranları bekleniyor.

YIL SONU ENFLASYONU HEDEFİ AŞACAK MI?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde maaşlar ile ilgili açıklamada bulundu. Erdursun, Temmuz ve Ağustos verilerinin açıklan­masıyla birlikte 2025 yılının sekiz aylık enflasyonu yüzde 21,5 düzeyine ulaştığını belirtti.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 24 olarak belirtildiğini hatırlatan Erdursun, "Ancak sekiz aylık gerçekleşme, hedefin aşıla­cağına işaret ediyor. Eğer kalan dört ayda aylık yüzde 1 civarında artışlar görülse dahi yıl sonu enflasyonu yaklaşık yüzde 26,5 seviyesinde gerçekleşecek" dedi.
SSK'LI BAĞ-KUR'LU NE KADAR ZAM ALACAK?

Okulların açılması, enerji ve gıda fiyatlarındaki potansiyel yükselişleri işaret eden Erdursun, yıl sonu enflasyonun yüzde 28–30 bandına gelebileceğini aktardı. Enflasyondaki gelişmelerin maaş tablolarına da etki oluşturacağını ifade eden Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 10–12 aralığında zam alabileceğini söyledi.

Memur ve memur emeklilerinin ise yıl sonu enflasyonuna bağlı olarak bu kesimde toplam artışın yüzde 16 ile 18,5 arasında şekilleneceğini ifade etti.
Erdursun, son olarak cümlelerini şu şekilde tamamladı:

"Mevcut veriler ışığında, yüzde 28–30 bandında bir yıllık enflasyon ve buna bağlı olarak SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin maaşlarına çift haneli zamların yansıyacağı güçlü bir ihtimal olarak karşımızda duruyor"

