Mersin Büyükşehir Belediyesinden 100 üreticiye 10 bin kaz

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerine kazı da ekledi. Mersin’in 3 ilçesinde 50 mahallede, 76’sı kadın olmak üzere 100 üreticiye 10 bin kaz ve 50 ton yem dağıtımını içeren Kazanç Projesi başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinin hayata geçirdiği proje kapsamında, ilk dağıtım Tarsus’ta gerçekleştirildi. Tarsus Mezbahanesinde tören düzenlenen törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı. "TARIM, ÜRETİM VE GIDA OLMAZSA İNSAN OLMAZ, CANLI OLMAZ, HAYAT OLMAZ" Törende konuşan Başkan Seçer, Mersin’in önemli bir tarım bölgesi olduğunu belirterek, “Türkiye önemli bir tarım ülkesi. Tarım olmazsa, üretim olmazsa, gıda olmazsa insan olmaz, canlı olmaz, hayat olmaz, biyolojik yaşam devam etmez” dedi.

Seçer, pandemi döneminde tarımın, toprağın ve üretimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayarak, göreve geldiğinden bu yana başta tarım olmak üzere birçok sektördeki önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. "HEDEF KİTLEMİZ KÜÇÜK İŞLETMELER, AİLE İŞLETMELERİ VE BAŞTA KADINLARIMIZ" Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin tarım alanında Anamur’dan Tarsus’a kadar önemli çalışmaları olduğunu kaydederek, “Öncelikli hedef kitlesi küçük işletmeler, aile işletmeleri, başta kadınlarımız, kadın üreticilerimiz. Geçen yıl başlattığımız ‘Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi’ vardı. Toplamda 5 yıllık bir proje. 300 aileye, her yıl 60 aileye, geçen yıl 60 aileye 25 küçükbaş hayvan dağıttık. Her yıl bin 500 küçükbaş hayvan. Bu önemli bir projedir. Damızlık üretimi arttırmak için her yıl bin 500 damızlık koyun, keçi dağıtıyoruz. 5 yıl sonra da 7 bin 500 damızlık popülasyon olacak. Onların yemini, veteriner hizmetlerini, aşısını veriyoruz, kontrolünü yapıyoruz. Ki bu ilk yıl hayvan verdiğimiz 60 üreticinin yarısı kadın üretici” diye konuştu.

"DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN DİYE BU PROJELERİ YAPMIYORUZ" Kaz Projesinde de kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını dile getiren Seçer, “Sadece hayvancılık değil her alanda tarımsal desteklerimiz, projelerimiz devam ediyor, devam da edecek. Daha çok sonuç alıcı projeler için arkadaşlarımız çalışıyor. Dostlar alışverişte görsün diye bu projeleri yapmıyoruz, sonuna kadar takip ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 60 kilometre sulama borusu dağıttık. Bu yıl bunu 100 kilometreye çıkardık, 40 kilometre artırdık. Dağıtımları da başlıyor önümüzdeki günlerde. Temin edilen borular gelmeye başladıkça Tarsus’tan Anamur’a, Çamlıyayla’dan Mut’a kadar proje kapsamında dağıtım yapacağız” ifadelerini kullandı. Büyükşehir’in üreticilere desteği devam edecek Bu yıl hayvan yetiştiricilerine kaba yem desteğinde bulunacaklarını, fide, fidan dağıtımlarının da devam edeceğini belirten Seçer, 2 yıl içinde tarım ve hayvancılıkta hayata geçirdikleri projeleri tek tek anlattı. Başkan Seçer, talep ve ihtiyaca göre alet ve ekipman desteklerinin de devam ettiğini belirterek, “Bizden köylere en çok istenen ekipman; hamur yoğurma makinesi. Birkaç köyümüze göndermiştik, duyan yurttaşlarımız, muhtarlarımız bizden talep ettiler. Çok ilgi çekti. Şu anda 80 adet dağıtılacak. İlk 25 adet Tarsus’ta haftaya başlayacak. Geçen yıl erik boylama makinesi dağıtmıştık 4 adet. Bu yıl da 2 adet talep var, gerçekleştireceğiz. Üzüm sıkma makinesinden süt soğutma tankına kadar geçtiğimiz yıl talepler ve ayırdığımız bütçeler doğrultusunda dağıtımlarını yaptık. Bu yıl da aynı şekilde bunlar devam edecek” şeklinde konuştu.