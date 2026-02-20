FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Mide bulandıran görüntüler! Ayaklarıyla hamur çiğnediği anlar sosyal medyada yayıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yayılan görüntüler mide bulandırdı. Bir çalışanının hamuru ayağıyla çiğnediği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tatlı imalathanesinde denetim yapıldı. İmalathane ile satış yapılan iş yeri mühürlendi, işletmeye cezai işlem uygulandı.

Mide bulandıran görüntüler! Ayaklarıyla hamur çiğnediği anlar sosyal medyada yayıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki görüntüler 'pes' dedirtti. Tatlı imalathanesinde kaydedildiği öne sürülen ve sanal medyada paylaşılan görüntüler vatandaşların tepkisini çekti.

Görüntülerde bir kişinin hamuru ayağıyla çiğnediğinin görülmesi üzerine ekipler çalışma yaptı.

Mide bulandıran görüntüler! Ayaklarıyla hamur çiğnediği anlar sosyal medyada yayıldı 1

Mide bulandıran görüntüler! Ayaklarıyla hamur çiğnediği anlar sosyal medyada yayıldı 2

2 AYRI DÜKKAN MÜHÜRLENDİ!

İhbar üzerine dün akşam saatlerinde işletme denetlendi. Denetim kapsamında imalathane ve satış yeri olmak üzere 2 ayrı dükkan mühürlendi, işletmeye ise cezai işlem uygulandı.

Mide bulandıran görüntüler! Ayaklarıyla hamur çiğnediği anlar sosyal medyada yayıldı 3

Konuyla ilgili Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne de bilgi verildiği ve sürecin sürdürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili idari işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Mide bulandıran görüntüler! Ayaklarıyla hamur çiğnediği anlar sosyal medyada yayıldı 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmzalar atıldı! Türkiye ile Suudi ACWA Power Arasında Enerjide Yeni Dönemİmzalar atıldı! Türkiye ile Suudi ACWA Power Arasında Enerjide Yeni Dönem
Bakan Şimşek "İlk kez bu kadar ilgi görüyorum" diyerek açıkladı! Bakan Şimşek "İlk kez bu kadar ilgi görüyorum" diyerek açıkladı! Bakan Şimşek "İlk kez bu kadar ilgi görüyorum" diyerek açıkladı! Bakan Şimşek "İlk kez bu kadar ilgi görüyorum" diyerek açıkladı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Akyazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.