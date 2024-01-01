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Milli Piyango 2024 yılbaşı özel çekilişi gerçekleşti! Büyük ikramiye ne kadar? İşte sonuçlarla birlikte kazanan numaralar...

31.12.2023 14:36 | Son Güncelleme:
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2024'e saatler kala Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecan doruktaydı. Bu yıl dağıtılacak büyük ikramiye tutarı merak ediliyordu. Akıllardaki "2024 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar?" sorusunun yanıtını Milli Piyango İdaresi vermişti. Bilet alanlar yılbaşı özel çekilişi için dün ekran başına geçti. 40 milyon TL'lik büyük ikramiyenin de dağıtılacağı 2024 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi sonuçlandı. İşte MPİ yılbaşı sonuçlarına göre ikramiye kazanan numaralar...

Milli Piyango 2024 yılbaşı özel çekilişi gerçekleşti! Büyük ikramiye ne kadar? İşte sonuçlarla birlikte kazanan numaralar...

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye saatler sonra sahibiyle buluşacak. Talih kuşu konmasını uman vatandaşlar heyecanla bekliyor. Toplam 2 milyar 355 milyon 650 bin TL tutarında ikramiye dağıtılacak. Vatandaşlar "Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar, kaç TL dağıtılacak?" sorusuna yanıt ararken, merakla beklenen 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi başladı.

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BAŞLADI! İŞTE KAZANAN NUMARALAR...

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 18.30 itibarıyla başladı. Sonuçlar açıklandıkça anbean sıralı tam liste Mynet'te yer alıyor.

2024 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4 (9)

800 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

72, 02, 48, 12, 61, 46, 57

1200 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

030,804,880,970,599,971,752,308,196,520,912,816,974,650,720,772,464,296,316,367

3000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0287, 0402, 0569, 0816, 0911, 0917, 1283, 1327, 2061, 2369, 3301, 3619, 3945, 4012 4470, 4529, 4863, 4897, 5011, 5169, 5209, 5305, 5380, 5645, 6603, 6780, 7080, 7128 7359, 8503, 8518, 8845, 8921, 9030, 9179, 9318, 9590, 9656, 9695, 9813

5000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

00175, 01169, 01831, 05017, 05103, 07232, 10273, 11588, 13035, 15536, 00175 01169, 01831, 05017, 05103, 07232, 10273, 11588, 13035, 15536, 17700, 18342 20728, 21226, 21409, 23128, 23469, 23615, 29359, 33600, 35275, 37261, 38225 38615, 40845, 43107, 44450, 47201, 48323, 51169, 51789, 52538, 54651, 55189 57991, 58075, 58371, 62286, 63253, 66446, 67474, 69652, 69717, 70317, 70452 72253, 74479, 81558, 82707, 83758, 85508, 85531, 86334, 88315, 88738, 90831 93354, 96455, 98329, 98772

8 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

365753, 096648, 739479, 862806, 311352, 092650, 785199, 076655, 556952, 516329, 182947, 871078, 572727, 186505, 138290, 216636, 011199, 690985, 627870, 109639, 417699, 764294, 480799, 984051, 693550, 429354, 280448, 110056, 611720, 589865, 368105, 520923, 076361, 112388, 828838, 352133, 152891, 811890, 833301, 452686, 778656, 572972, 668449, 304311, 364618, 100728, 541313, 007418, 251955, 970191, 807403, 672103, 517361, 703251, 606080, 802640, 690765, 361921, 961243, 959099, 384953, 505180, 667289, 370504, 911892, 102459, 233329, 227827, 075280, 999934, 274929, 198469, 316620, 246797, 881463, 801686, 117394, 779895, 459298, 078807

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MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

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MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADARDI?

2024 özel çekilişi biletleri ise şu fiyatlardan satıldı:

Tam bilet: 400 TL
Yarım bilet: 200 TL
Çeyrek bilet: 100 TL

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Amorti ikramiye ne kadar kazandıracak? Amorti ikramiye ne kadar kazandıracak?

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