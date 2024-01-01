Milli Piyango 2024 yılbaşı özel çekilişi gerçekleşti! Büyük ikramiye ne kadar? İşte sonuçlarla birlikte kazanan numaralar...

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye saatler sonra sahibiyle buluşacak. Talih kuşu konmasını uman vatandaşlar heyecanla bekliyor. Toplam 2 milyar 355 milyon 650 bin TL tutarında ikramiye dağıtılacak. Vatandaşlar "Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar, kaç TL dağıtılacak?" sorusuna yanıt ararken, merakla beklenen 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi başladı.
Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 18.30 itibarıyla başladı. Sonuçlar açıklandıkça anbean sıralı tam liste Mynet'te yer alıyor.
2024 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
72, 02, 48, 12, 61, 46, 57
030,804,880,970,599,971,752,308,196,520,912,816,974,650,720,772,464,296,316,367
0287, 0402, 0569, 0816, 0911, 0917, 1283, 1327, 2061, 2369, 3301, 3619, 3945, 4012 4470, 4529, 4863, 4897, 5011, 5169, 5209, 5305, 5380, 5645, 6603, 6780, 7080, 7128 7359, 8503, 8518, 8845, 8921, 9030, 9179, 9318, 9590, 9656, 9695, 9813
00175, 01169, 01831, 05017, 05103, 07232, 10273, 11588, 13035, 15536, 00175 01169, 01831, 05017, 05103, 07232, 10273, 11588, 13035, 15536, 17700, 18342 20728, 21226, 21409, 23128, 23469, 23615, 29359, 33600, 35275, 37261, 38225 38615, 40845, 43107, 44450, 47201, 48323, 51169, 51789, 52538, 54651, 55189 57991, 58075, 58371, 62286, 63253, 66446, 67474, 69652, 69717, 70317, 70452 72253, 74479, 81558, 82707, 83758, 85508, 85531, 86334, 88315, 88738, 90831 93354, 96455, 98329, 98772
365753, 096648, 739479, 862806, 311352, 092650, 785199, 076655, 556952, 516329, 182947, 871078, 572727, 186505, 138290, 216636, 011199, 690985, 627870, 109639, 417699, 764294, 480799, 984051, 693550, 429354, 280448, 110056, 611720, 589865, 368105, 520923, 076361, 112388, 828838, 352133, 152891, 811890, 833301, 452686, 778656, 572972, 668449, 304311, 364618, 100728, 541313, 007418, 251955, 970191, 807403, 672103, 517361, 703251, 606080, 802640, 690765, 361921, 961243, 959099, 384953, 505180, 667289, 370504, 911892, 102459, 233329, 227827, 075280, 999934, 274929, 198469, 316620, 246797, 881463, 801686, 117394, 779895, 459298, 078807
Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.
2024 özel çekilişi biletleri ise şu fiyatlardan satıldı:
Tam bilet: 400 TL
Yarım bilet: 200 TL
Çeyrek bilet: 100 TL