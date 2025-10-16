FİNANS

Milyon dolarlık tartışmalı lüks otele el kondu! Şaban Kayıkçı ve Cihan Ekşioğlu yönetiyordu

Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu'nun da dahil olduğu operasyon güne damgasını vurdu. 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilen tefecilik ve kara para aklama soruşturmasında TMSF de devreye girdi. Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın birlikte işlettiği tartışmalı lüks otele el kondu!

Sezgin Baran Korkmaz'ın "kasaları" olarak nitelendirilen isimlere operasyonla ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında gerçekleşen operasyonda, bir dönem Sedat Peker'in videolarında adı geçen EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'nun oteline de el kondu.

7 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüphelilerden Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alındı.

OTELİ BİRLİKTE İŞLETİYORLARDI

Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ'nin müşteki olduğu soruşturmada şüphelilerin bu şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlendi.

TMSF OTELE EL KOYDU

Soruşturma kapsamında son olarak Şaban Kayıkçı'nın sahibi olduğu Paramount Otel'e el kondu. Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş.’ye TMSF kayyum olarak atandı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
