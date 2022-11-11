Milyonlar tazminat hesabına başladı! Bakan Bilgin "yüzde 87" diyerek duyurdu, EYT'de kıdem tazminatı gündem oldu

EYT'den 1,5 milyon kişinin faydalanacağı açıklaması gündem yaratırken, kıdem tazminatı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yaptığı toplantıda EY ile ilgili çok önemli bilgileri paylaştı. İlk kez EYT ile ilgili rakamları açıklayan Bakan Bilgin, düzenleme için de tarih verdi. Bakan Bilgin'in açıklamaları sonrası milyonlarca kişi kıdem tazminatı hesaplarına başladı. Bakan Bilgin'in şartları taşıyanların %87'sinin özel sektörde çalıştığını söylemesiyle bu kez de acaba kıdem tazminatı ödemelerinde sorun yaşanır mı endişesi ortaya çıktı. Milyonların merak ettiği sorunun yanıtını ise Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yaptı.

EYT'DE İLK KEZ RAKAM VERDİ: 1.5 MİLYON KİŞİ ŞARTLARI SAĞLIYOR

Bakan Bilgin EYT ile ilgili açıklama yaparken "Şartları sağlayan 1.5 milyon kişi olduğunu belirten Bilgin, düzenlemenin aralık ayı içinde Meclis'e sunulacağını söyledi.

YÜZDE 87'Sİ ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞIYOR

Şartları taşıyanların yüzde 87'sinin özel sektörde çalıştığını söyleyen Bilgin, işverenlerin toplu emeklilik taleplerinin oluşturacağı yüksek kıdem tazminatı yükümlülüğü endişelerine de yanıt verdi.

BİLGİN'DEN KIDEN TAZMİNATI AÇIKLAMASI

Bilgin, "Resesyona giden dünyada biz bunu nasıl yapacağız diyorlar. Kimse endişe etmesin bu sorun Meclis'te çözülmüş olacak" demişti.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, tv100 canlı yayınında Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin'in Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

EYT'DE YENİ BİR YAŞ ŞARTI GÜNDEME GELİR Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT'de yaşını tamamlayanlarla ilgili yaptığı açıklamayı değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, tv100 canlı yayınında "Ayrıca bir yaş şartı mı gelecek?" sorusuna yanıt verdi. "8 Eylül 1999 öncesi yaş şartı yokken yaşa takıldılar" diyen Erdursun, "EYT'liler tekrar yaşa takılırsa ikinci yaşa takılmada belirlenen yaşı beklerler" ifadelerini kullandı.

Özgür Erdursun'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ŞART GELİRSE ANCAK 200-300 BİN KİŞİ EMEKLİ OLUR"

"1,5 milyon kişi bu haktan yararlanacak denildiğinde bu yaş şartı olmayacağı anlamına geliyor. Çünkü ayrıca yaş şartı gelirse 1,5 milyon kişinin emekli olması mümkün olmaz. Ayrıca bir yaş şartı gelirse 200-300 bin kişi emekli olur. Diğerleri tekrar belirlenecek yaşı beklemek zorunda olur.

KIDEM TAZMİNATI ÖDEMELERİ

İşveren bir ürün satıyorsa bunun maliyetini hesaplarken, işçiye ödeyeceği parayı, tazminatı, yasal haklarını, kirasını, elektriğini, maliyet hesabı yapar. Maliyet hesabı sonrasında da bu ürünü satar.

"O İŞVERENİN PROBLEMİ"

O işveren maliyetinin hesabına kıdem tazminatı koymadıysa onun kendi problemi. Maliyetini yanlış hesaplamış anlamına gelir. EYT yasasının çıkıp çıkmaması önemli değil. Zaten bir kişini işten ayrıldığında yasal olarak kıdem tazminatı hakkı var."

