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Milyonlarca araç sahibi için zorunluydu... Zamlı tarife için son iki gün

29.04.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında 1 Mayıs itibariyle yeni tarifeye geçilecek. Buna göre zorunlu trafik sigortası aylık prim artışı oranı yüzde 1.5’ten yüzde 2.25’e çıkarılacak.

Milyonlarca araç sahibi için zorunluydu... Zamlı tarife için son iki gün

Zorunlu trafik sigortasında 1 Mayıs itibarıyla yeni düzenleme geliyor.Düzenlemeye göre, aylık artış oranı yüzde 1.5’ten yüzde 2.25’e çıkarıldı. 1 Mayıs itibarıyla uygulamaya konulacak olan zamlı zorunlu trafik sigortasına sayılı günler kaldı.

Tüm araçlar için zorunlu trafik sigortası yapılması gerekirken azami prim tutarları aylık yüzde 2.25 oranında artacak.

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CEZASI 196 LİRA

trafik sigortası yaptırmamanın cezası 196 lira. Bu ceza 15 günde ödenirse yüzde 25 indirimle tutar 147 liraya düşüyor. Sigorta yoksa bu cezaya ek olarak trafikten men ve otopark parası da gündeme geliyor.

AYLIK ARTIŞ ORANI

Trafik sigortasında fahiş fiyat artışlarını kontrol etmek için 12 Nisan 2017 itibarıyla ‘tavan fiyat’ uygulamasına geçilmişti. Yani sigorta bedelleri illere ve basamaklara göre belli tutarların üzerine çıkamıyor. Bu tavan fiyat aylık güncelleniyor. 31 Aralık 2021’e kadar tavan fiyatlardaki bir önceki aya göre artış yüzde 1’di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başlamıştı. Karar geçen yılın son gününde Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

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YÜZDE 20 İYİLEŞTİRME YAPILMIŞTI

Değişiklikle ayrıca 1 Şubat 2022’den itibaren zorunlu trafik sigortası tarifelerinde, tek seferlik yüzde 20 artış yapılmıştı.

Aradan daha üç ay geçmeden tavan fiyat tarifelerine aylık yapılacak zammı tayin eden katsayıda yeniden artışa gidiliyor.

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