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Son dakika: Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber! Benzinin fiyatı...

29.04.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmelerini araştıran vatandaşları üzen haber geldi. Benzin fiyatlarında 1 lira 33 kuruşluk zam bekleniyor. Son zamla birlikte benzinin litre fiyatı pek çok ilde 20 liranın üzerine çıkacak. Pompa fiyatlarına yansıyacak zam, 30 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Son zamla birlikte benzinin litre fiyatı pek çok ilde 20 liranın üzerine çıkacak. İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri...

Son dakika: Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte petrol fiyatları hareketlendi. NTV'de yer alan habere göre, petrol fiyatlarının 108 doları aşmasının ardından 30 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

BRENT PETROLDE SON DURUM

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,10 dolardan işlem görüyor.

Dün 107,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 108,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 105,79 dolardan alıcı buldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve Moskova ile Avrupa arasında uygulanan karşılıklı yaptırımlar küresel petrol piyasalarında arz endişelerinin artmasına neden oluyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Almanya'nın Rus petrolüne ambargo uygulayabileceğine ilişkin haber akışı etkili oldu.

Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de devam eden Kovid-19 salgını kısıtlamalarının neden olduğu talep düşüşü endişeleri ise fiyatların yükselişini sınırlıyor.

Petrolde fiyatlarında Ocak 2018’den beri bir ilkPetrolde fiyatlarında Ocak 2018’den beri bir ilk

GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

benzin21

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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