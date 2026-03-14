FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Milyonlarca emekli bekliyordu! Ödemeler bugün başlayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Ramazan Bayramı öncesinde emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin yatacağı duyurmuştu. Bugün itibarıyla emekli aylıkları hesaplara aktarılacak.

Milyonlarca emekli bekliyordu! Ödemeler bugün başlayacak
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Ramazan Bayramı yaklaşırken emekliler maaşlarının ne zaman ödeneceğini merak ediyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram öncesi hem maaşların hem de bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağını kaydetmişti.

Milyonlarca emekli bekliyordu! Ödemeler bugün başlayacak 1

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

‘’Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak.
Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum.’’
Milyonlarca emekli bekliyordu! Ödemeler bugün başlayacak 2

4A kapsamında SSK’lı olan emeklilerin Mart ödeme günü

17, 18, 19, 20 olanların 14 Mart 2026 tarihinde,
21, 22, 23 olanların 15 Mart 2026 tarihinde,
24, 25, 26 olanların 16 Mart 2026 tarihinde ödenecek
Milyonlarca emekli bekliyordu! Ödemeler bugün başlayacak 3

4B kapsamında Bağ-Kur’lu olan emeklilerin Mart ödeme günü

25, 26 olanların 17 Mart 2026 tarihinde,
27, 28 olanların 18 Mart 2026 tarihinde ödenecek

4C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Mart 2026 tarihinde ödenecek.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
emekli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.