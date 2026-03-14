Milyonlarca emekli bekliyordu! Ödemeler bugün başlayacak

Ramazan Bayramı yaklaşırken emekliler maaşlarının ne zaman ödeneceğini merak ediyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram öncesi hem maaşların hem de bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağını kaydetmişti.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

‘’Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak.

Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum.’’



4A kapsamında SSK’lı olan emeklilerin Mart ödeme günü

17, 18, 19, 20 olanların 14 Mart 2026 tarihinde,

21, 22, 23 olanların 15 Mart 2026 tarihinde,

24, 25, 26 olanların 16 Mart 2026 tarihinde ödenecek



4B kapsamında Bağ-Kur’lu olan emeklilerin Mart ödeme günü

25, 26 olanların 17 Mart 2026 tarihinde,

27, 28 olanların 18 Mart 2026 tarihinde ödenecek

4C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Mart 2026 tarihinde ödenecek.