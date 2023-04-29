Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiriyor! O şartı yerine getiren fazla maaş alabiliyor: Kıdem tazminatını da etkiliyor…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası sonrası 1.6 milyondan fazla kişi emeklilik hakkı kazanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şimdiye kadar 1 milyon kişinin ilk maaşını aldığını açıkladı. Ancak EYT ile emekliliğe hak sahibi olan önemli bir kesim ise aynı işte veya başka işyerinde çalışmaya devam ediyor. Çok sayıda EYT’li ise emekli olduktan sonra çalışmaya devam edince emekli aylıklarının artıp artmayacağını merak ediyor.

SGK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI İÇİN ŞARTLAR NET

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, SGK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı kapsamında emekli olanlar aylıklarını kestirmeden (bazı istisnalar hariç) kamuya ait işyerlerinde çalışamıyorlar. BAĞ-KUR kapsamında çalışmalarının önünde ise hiçbir engel bulunmuyor. İşçi, memur veya esnaf statüsünde emekli olanlar emekli aylıklarını kestirmeden SGK (4A) kapsamında çalışmaya devam ederlerse sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödemek zorundalar.

ŞU ANKİ EMEKLİ MAAŞINDAN VAZGEÇMEK ZORUNDALAR

Bu kapsamda çalışırken ödenen brüt ücretin yüzde 32’si (aynı işyerinde çalışan EYT’lilerde yüzde 27) oranında kesilen SGDP’nin emekli aylığına hiçbir katkısı bulunmuyor. Başka bir ifadeyle, emekli aylığını kestirmeden çalışmaya devam edenlerin emekli aylığı emeklilikten sonraki çalışmadan dolayı değişmez. Emekli aylığının artabilmesi için çalışmaya devam edenlerin emekli aylıklarını kestirmesi gerekir.

İŞ KAZASI DURUMUNDA SÜREKLİ İŞGÖRMEZLİK GELİRİ

Bununla birlikte emekli işçilerin ve EYT’lilerin emekli olduktan sonra sigortalı çalışmasının iki önemli faydasının daha olduğu ifade ediliyor. Bunlardan ilki emekli olduktan sonra çalışırken herhangi bir iş kazası meydana geldiğinde yüzde 10 ve daha fazla iş göremezlik durumuyla karşı karşıya kalındığı zaman, emekli aylıklarına ilave olarak sürekli işgöremezlik geliri bağlanıyor.

KIDEM TAZMİNATI HAKKI

İkinci olarak emekli olan bir işçi sigortalı çalışması durumunda yeni çalışma dönemine ilişkin kıdem tazminatı hakkından yararlanabiliyor. Sigortasız çalışma durumunda ise kıdem tazminatı hakkı talep edilemiyor. Sonuç olarak emekli olduktan sonra SGDP ödeyerek çalışmaya devam etmeniz emekli aylığınızı artırmıyor ya da azaltmıyor. Buna karşılık iş kazasına karşı koruma ve kıdem tazminatı hakkı sağlıyor.



