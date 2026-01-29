FİNANS

Milyonlarca haneyi ilgilendiriyor! O destek kesilecek: Bayraktar tarih verdi

Doğal gaz ve elektrik faturasında Şubat ayında zam gelip gelmeyeceği belli oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, canlı yayında elektrik ve doğal gaz faturaları ile ilgili konuştu. Peki Şubat ayında elektrik ve doğal gaz faturasına zam gelecek mi? İşte detaylar…

Ezgi Sivritepe

Faturalar zam gelecek mi? Milyonların merak ettiği sorunun cevabını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verdi. Canlı yayına konuk olan ve enerji ile ilgili önemli açıklamalar yapan Bayraktar, faturalara verilen destekler ile ilgili de değerlendirmede bulundu.

Bakan Bayraktar, 2026 yılı için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile elektrik ve doğal gaz destekleri için yaklaşık 400 milyar liralık bir rakam belirlediklerini ifade etti. Bayraktar, bu desteğin gerçekten ihtiyaç sahiplerine yansıması için daha verimli bir program uygulayacaklarını belirtti.
DESTEK KAPSAMIDAN ÇIKACAKLAR

Elektrikteki destekle ilgili de konuşan Bayraktar, "Yıllık 5 bin kilovatsaat olan sınırı 4 bin kilovatsaate düşürdük. Bu rakamın üzerindeki tüketimler destek kapsamından çıkacak" ifadelerini kullandı.
DOĞAL GAZDA KADEMELİ TARİFE BU YIL GELİYOR

Elektrikteki modelin doğalgaza da uyarlanacağını vurgulayan Bayraktar, "Doğal gazda da kademeli tarifeyi 2026 yılında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Teknik hazırlıklarımız devam ediyor; muhtemelen bu kış sonrasında, ortalamanın %50 üzerinde tüketim yapan grupları destekten çıkarabiliriz. Ancak dar gelirli ve ihtiyacı olan vatandaşlarımız için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yürütülen destek paketlerimiz her zaman açık olacak." Sözlerini kullandı.
ŞUBATTA ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA ZAM YOK

"Şubat ayında elektrik ve doğalgaza zam var mı?" sorusunu cevaplayan Bayraktar, "2026 yılı enflasyon hedefimiz yüzde 20'lerin altında. Biz de fiyat düzenlemelerimizi enflasyon hedeflerini şaşırtmayacak şekilde, Merkez Bankası ve Hazinemizle yoğun bir koordinasyon içinde yapıyoruz. Şu an için şubat ayına yönelik bir zam planlamamız bulunmuyor." dedi.

