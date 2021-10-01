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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yeni vergi düzenlemesi Meclis'te

01.10.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti, milyonlarca kişiyi etkileyecek 65 maddelik Vergi Usul Kanunun'da değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Yeni düzenlemede, çiftçiye mazot desteği vergiden muaf tutulacak ve yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan küçük esnaftan vergi alınmayacağı belirtilmişti.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yeni vergi düzenlemesi Meclis'te

Son dakika haberine göre, AK Parti tarafından yeni vergi düzenlemesi Meclis'e sunuldu. 65 maddelik Vergi Usul Kanunun'da yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan küçük esnaftan vergi alınmaması da yer alınıyor.

VERGİ DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?

CNN Türk'ün haberine göre, paketin içinde tarıma ve çiftçilere yönelik bir düzenleme de olacak. Çiftçiye mazot desteği vergiden muaf tutulacak.

İnternetten üzerinden para kazananlar özellikle Youtuber'lar için de düzenleme getiriliyor. Bu kişiler yayınladıkları videolardan reklam alarak pazra kazanıyorlardı. Vergi mükellefi haline geliyorlardı. Defter tutma zorunluluğu bulunuyordu. Defter tutma zorunluluğu da üzerlerinden kalkmış oluyor.

CİROSU 240 BİN LİRANIN ALTINDA OLAN ESNAFA VERGİ YOK

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu geçtiğimiz günlerde vergi mükellefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti olacak. Cirosu 240 bin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak." demişti.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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